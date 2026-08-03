Terminer la saison en Europe serait un ’risque’ pour la F1 selon Steiner

Le calendrier 2026 de la Formule 1 a déjà été profondément bouleversé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, obligeant les dirigeants du championnat à revoir plusieurs manches. Si le Grand Prix de Bahreïn a finalement été maintenu sous une forme inédite en Malaisie, l’incertitude demeure pour la fin de saison. Ancien directeur de Haas et consultant médias en F1, Gunther Steiner estime qu’un retour en Europe pour conclure le championnat représenterait un pari risqué, notamment en raison des conditions météorologiques et des contraintes économiques.

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient a contraint la Formule 1 à adapter son calendrier 2026. Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement prévus en début de saison, avaient été reportés.

Depuis, Bahreïn a retrouvé une place au calendrier, début octobre, mais l’épreuve sera exceptionnellement disputée sur le circuit international de Sepang, en Malaisie.

Selon Gunther Steiner, trouver une solution de remplacement n’avait rien d’évident.

"C’est tout simplement difficile, parce qu’il n’y a pas beaucoup de circuits capables d’accueillir un Grand Prix dans ces conditions," a expliqué l’ancien patron de Haas dans le podcast Red Flags.

"Cela n’a été possible que parce que Bahreïn a apporté son aide."

À l’heure actuelle, le Qatar et Abu Dhabi figurent toujours au calendrier comme les deux dernières manches de la saison. Toutefois, la poursuite des tensions dans la région fait planer un doute sur leur capacité à accueillir les épreuves.

Le président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déjà indiqué que si un retour au Moyen-Orient s’avérait impossible cette année, le championnat se terminerait sur un circuit européen, fort probablement Imola même si Portimao n’est pas écarté.

Une perspective qui laisse Steiner très sceptique.

"En Europe, en novembre ou en décembre, cela n’a aucun sens de courir," juge-t-il.

"Le risque lié à la météo est beaucoup trop élevé."

Au-delà des seules conditions climatiques, Steiner rappelle que le choix d’une destination doit également avoir un sens sur le plan économique pour les équipes.

"Il faut ensuite aller dans un endroit où cela ait du sens pour les équipes, afin qu’elles ne perdent pas simplement de l’argent."

"Il faut aussi qu’il y ait des revenus. C’est un business. Je pense donc que ce sera compliqué."

À ses yeux, la solution trouvée avec Sepang répondait avant tout à un impératif : préserver un calendrier suffisamment étoffé.

"Ils ont choisi la Malaisie afin de s’assurer qu’il y ait au moins plus de 20 Grands Prix."

"Bien sûr, Stefano souhaiterait idéalement qu’il y ait au moins 22 courses, mais je pense qu’il sera très difficile de trouver une 22e destination où se rendre en fin de saison."