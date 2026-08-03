Sainz, Piastri ? Binotto voit dans les rumeurs autour d’Audi F1 un signe de crédibilité

Audi continue de progresser discrètement mais sûrement pour sa première saison en Formule 1, et les résultats commencent à attirer l’attention du paddock. Alors que plusieurs pilotes de premier plan ont récemment été associés à l’écurie allemande, Mattia Binotto estime que ces spéculations sont avant tout le signe que le projet d’Ingolstadt gagne en crédibilité. Le directeur de l’équipe assure toutefois qu’il n’a aucune intention de modifier son duo actuel, composé de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto.

Après avoir repris les activités de Sauber pour faire son entrée officielle en Formule 1 en 2026 en tant qu’équipe d’usine à l’occasion du grand changement réglementaire, Audi a connu des débuts encourageants. Dès le Grand Prix d’Australie, Gabriel Bortoleto a inscrit les premiers points de l’histoire du constructeur grâce à une neuvième place.

Après une période de stagnation et de malchance, l’équipe a confirmé sa montée en puissance avec de nouveaux points marqués en Grande-Bretagne, en Belgique puis en Hongrie, cette fois grâce à Nico Hülkenberg. Ces résultats lui permettent d’aborder la trêve estivale à la huitième place du Championnat du monde des Constructeurs, devant Williams.

Cette progression aurait même pu être plus marquée. À six reprises lors des onze premières manches de la saison, Audi a terminé au 11e rang, échouant de peu aux portes des points.

En Autriche, Gabriel Bortoleto n’avait pas hésité à affirmer que le châssis de la R26 figurait parmi les meilleurs du plateau. L’équipe reconnaît néanmoins que son groupe propulseur conçu en interne reste aujourd’hui son principal point faible.

Audi compte toutefois sur les évolutions à venir, notamment grâce au programme ADUO, pour combler ce retard en 2027, tout en maintenant son objectif affiché : se battre pour les victoires et les titres mondiaux à l’horizon 2030.

À mesure que les performances progressent, plusieurs pilotes de renom ont été associés au projet Audi. Carlos Sainz en fait partie, lui qui avait entretenu des discussions approfondies avec la marque allemande tout au long de l’année 2024 lorsqu’il cherchait un volant après avoir été remplacé chez Ferrari par Lewis Hamilton.

Plus récemment, le nom d’Oscar Piastri a également circulé, au cas où ce dernier devrait laisser sa place à Max Verstappen.

Interrogé par RN365 sur ces différentes rumeurs, Mattia Binotto s’est montré amusé.

"Pour commencer, je ne lis pas les journaux, ou alors très peu, donc c’est vous qui me l’apprenez," a répondu le dirigeant italien.

S’il reconnaît que l’association avec Carlos Sainz paraît naturelle compte tenu de leur passé commun chez Ferrari, il insiste sur sa satisfaction à l’égard de son effectif actuel.

"Carlos est évidemment quelqu’un que je connais très bien, sa famille est proche du groupe VAG, et il est donc assez logique et évident de l’associer à Audi. Mais je peux seulement dire que je suis très heureux du duo de pilotes que nous avons."

Binotto estime que le regard porté sur ses pilotes ne reflète pas totalement leurs qualités.

"Lorsque l’on parle de Gabriel et de Nico, j’entends souvent dire que c’est un bon mélange entre l’expérience et un jeune pilote."

"Moi, je les jugerais différemment. Ce sont juste deux pilotes très rapides, et je suis heureux parce qu’ils sont tous les deux rapides, pas pour ce mélange. Nous disposons donc d’un très bon duo."

Pour Binotto, les spéculations liant des pilotes de premier plan à Audi constituent finalement une excellente nouvelle.

"Le fait que d’autres pilotes soient associés à notre équipe ne peut que me réjouir, car cela montre que la crédibilité de notre projet est en train de progresser."

"Cela montre que, vu de l’extérieur, l’idée qu’un jour nous puissions devenir compétitifs n’est plus une simple rumeur, mais un fait."