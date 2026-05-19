Le GP de Las Vegas en passe d’être prolongé malgré des critiques toujours vives

Le Grand Prix de Las Vegas semble parti pour s’inscrire durablement au calendrier de la Formule 1. Les autorités locales du comté de Clark doivent en effet examiner cette semaine une résolution visant à reconnaître officiellement l’épreuve comme un rendez-vous annuel jusqu’en 2037, soit cinq années supplémentaires par rapport à l’accord actuellement en vigueur. Un signal fort pour l’avenir de l’épreuve américaine, devenue en seulement trois éditions l’un des événements les plus lucratifs et médiatisés du championnat du monde.

Cette prolongation potentielle s’accompagne également d’une volonté claire d’améliorer l’organisation logistique autour du tracé urbain de 6,12 km, construit en grande partie sur des routes publiques emblématiques du Strip de Las Vegas. Les organisateurs, la Formule 1 et la Las Vegas Convention and Visitor Authority (LVCVA) travaillent déjà sur une nouvelle phase de développement destinée à réduire les perturbations liées au montage et au démontage des infrastructures, alors que les critiques autour des fermetures de routes, de magasins et des embouteillages avaient marqué les débuts de l’événement en 2023.

La résolution qui sera étudiée lors de la réunion de la Clark County Commission prévoit que le Grand Prix continue de se tenir le week-end précédant Thanksgiving, sur le même circuit urbain empruntant notamment Las Vegas Boulevard, Koval Lane ainsi que Harmon et Sands Avenue. Jusqu’à présent, plusieurs dérogations administratives sont nécessaires afin d’autoriser l’organisation d’un événement de cette ampleur au cœur du Strip, à cause des importantes perturbations de circulation générées chaque année.

Depuis son arrivée au calendrier, le Grand Prix de Las Vegas a été présenté comme un immense succès économique... si on omet les recettes de la billetterie. Les trois premières éditions ont toutes été annoncées à guichets fermés mais peu de places étaient vendues. C’est surtout l’impact économique estimé à près d’un milliard de dollars par an qui est valorisé par la FOM, qui organise directement ce Grand Prix.

Le texte amendé précise également que la Formule 1 devra travailler avec les autorités locales afin d’améliorer l’efficacité des opérations de montage et de démontage des installations liées à la course. Un point devenu central après les critiques suscitées par la première édition, dont les travaux avaient provoqué près de neuf mois de perturbations sur certaines zones du Strip, notamment en raison du resurfaçage complet des routes afin de répondre aux standards imposés par la FIA.

Depuis, les organisateurs ont déjà réduit de manière significative la durée d’installation du circuit. L’ensemble du processus - montage, week-end de course puis démontage - s’étale désormais sur environ quatre mois, soit moins de la moitié du temps nécessaire lors de la première édition.

Dans cette optique, de nouvelles améliorations permanentes pourraient voir le jour afin de simplifier la mise en place des infrastructures du circuit. Parmi les pistes étudiées figure notamment l’ajout d’éléments fixes pour l’éclairage et certaines structures techniques. Une réflexion est également en cours concernant le controversé pont temporaire installé sur Flamingo Road au-dessus de Koval Lane.

Cette structure provisoire à deux voies nécessite actuellement la fermeture complète du carrefour pendant une semaine pour son installation puis une autre semaine pour son démontage. Elle permet toutefois de maintenir une circulation essentielle vers les hôtels et casinos lorsque certaines portions du circuit sont fermées pendant les sessions de piste. Son éventuel déplacement n’a pas encore été détaillé par la LVCVA ni par la Formule 1.

En parallèle, la LVCVA négocie également un nouvel accord commercial avec la F1 afin de prolonger leur partenariat actuel, déjà étendu l’an dernier jusqu’en 2027. Le futur contrat pourrait couvrir une période comprise entre cinq et dix ans, avec une échéance potentielle fixée à 2032 ou 2037.

Ce nouvel accord inclurait lui aussi des mesures destinées à accélérer le montage et le démontage des infrastructures du Grand Prix. La Formule 1 financerait directement les investissements nécessaires pour moderniser certaines installations permanentes du circuit urbain.

Enfin, le nouveau contrat commercial entre la LVCVA et la F1 prévoit également une hausse du soutien financier apporté par l’organisme touristique de Las Vegas. À partir de cette année et jusqu’en 2027, la LVCVA versera 10 millions de dollars par saison pour parrainer l’événement, contre 6,5 millions annuels lors des éditions 2023 à 2025.