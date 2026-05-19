Le GP du Canada a dû défier l’hiver pour accueillir la F1 à temps

Les organisateurs du Grand Prix du Canada assurent être prêts à accueillir la Formule 1 ce week-end malgré des conditions hivernales particulièrement difficiles, accentuées par l’avancement inédit de l’épreuve dans le calendrier 2026. Déplacée au 24 mai dans le cadre du remaniement du calendrier voulu par la F1 afin d’enchaîner les manches européennes de Monaco à Madrid, l’épreuve montréalaise a contraint les promoteurs à accélérer considérablement les préparatifs, dans un contexte climatique loin d’être idéal.

Traditionnellement disputé en juin, le Grand Prix du Canada a été avancé de près d’un mois cette saison. À titre de comparaison, les quatre éditions organisées depuis la parenthèse liée au COVID-19 avaient eu lieu entre les 9 et 19 juin.

Ce changement de date a compliqué l’organisation d’un événement dont une grande partie des infrastructures demeure temporaire, notamment les tribunes ainsi que les bâtiments d’accueil des équipes dans le paddock.

Interrogée sur les conséquences d’un hiver particulièrement rigoureux dont sort Montréal, la directrice des opérations de l’événement, Sandrine Garneau, a expliqué que les travaux avaient dû débuter dès l’automne.

"Nous sommes un pays nordique, donc nous avons commencé notre construction dès l’automne," a-t-elle indiqué. "Sans avoir commencé les travaux à cette période et sans avoir pu installer la majorité de nos structures de tribunes à l’avance, il aurait été très difficile pour nous de livrer l’événement à temps compte tenu de l’hiver que nous avons eu."

Garneau a ensuite détaillé certaines conditions extrêmes rencontrées au cours des derniers mois pour permettre l’installation des infrastructures du paddock et des hospitalités des écuries.

"Il y avait des personnes avec des torches dans le bassin olympique pour faire fondre la glace afin de pouvoir installer les ancrages des hospitalités des équipes et du paddock," a-t-elle révélé.

La responsable canadienne a également rappelé que les intempéries avaient débuté très tôt dans la saison hivernale.

"Cela a été un hiver très rude. Il a commencé vers la mi-novembre, ce qui nous a un peu pris au dépourvu, puis il a duré jusqu’au mois de mars."

Malgré ces difficultés, le fait d’avoir pu avancer une partie des travaux structurels a permis aux organisateurs de conserver une certaine marge dans leur calendrier.

"L’avantage, c’est que nous avons pu commencer la majorité du montage des échafaudages des tribunes," a poursuivi Garneau. "Cela signifiait que dans notre planning, nous nous étions accordé une marge de deux semaines pour toutes les finitions."

Les conditions météorologiques sont toutefois restées compliquées jusqu’aux dernières semaines.

"Nous avons eu des épisodes de pluie verglaçante, nous avons eu une météo un peu plus difficile, ainsi que beaucoup de températures froides. À un moment donné, nous avons dû fournir davantage d’efforts, faire venir plus d’équipes et travailler de nuit ainsi que les week-ends afin de combler ce retard."

Les organisateurs estiment désormais avoir repris le contrôle de la situation à quelques jours du début des activités en piste.

"Je suis heureuse de dire qu’il y a trois ou quatre jours, ce retard a été comblé, et nous sommes maintenant dans une très bonne position pour livrer un site optimal ce mardi."

"Nous sommes maintenant dans une très, très bonne situation. Nous avons mis tous les efforts nécessaires sur le site pour offrir une expérience optimale. Les feuilles commencent à apparaître, tout comme les arbres fruitiers, donc c’est une très belle saison à Montréal."