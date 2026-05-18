Présentation et horaires du Grand Prix du Canada 2026 de F1

Une autre course nord-américaine et un week-end de Sprint

Présentation et horaires du Grand Prix du Canada 2026 de F1
Auteur : Emmanuel Touzot
18 mai 2026 - 07:00

C’est l’heure de la cinquième course de la saison 2026 de Formule 1, et déjà du troisième week-end de Sprint. La F1 fait escale à Montréal pour le Grand Prix du Canada, avant que la F1 ne se dirige en Europe. Avancée dans le temps, la course se retrouve très tôt dans le calendrier, puisqu’elle n’avait pas été si tôt dans la saison depuis très longtemps, après l’annulation de deux courses. Elle sera aussi pour les équipes l’occasion de tester d’autres nouveautés après les premières évolutions de Miami.

La pluie est pour l’instant attendue samedi et dimanche, mais les conditions sont évolutives, et nous vous donnerons plus d’informations au début du week-end. Dans tous les cas, avec une date plus précoce que les autres années, le GP du Canada pourrait s’avérer piégeux, avec des températures plus basses que les éditions précédentes, surtout si la météo est piégeuse comme les années précédentes.

Le tracé :

Rapide et lent à la fois, le Circuit de Gilles Villeneuve constitue l’un des régals du calendrier F1. Même s’il y a peu de virages virages, le tracé offre un véritable défi entre les murs. Avec seulement cinq mètres de variation d’altitude, la piste est relativement plate, mais aussi l’une des plus courtes de la saison (4361 mètres).

Le gros du défi sur ce tracé est de trouver des réglages permettant une monoplace agressive sur les vibreurs. Une missionparticulièrement délicate avec les F1 2022, très rigides sur les suspensions. Le resurfaçage de l’asphalte devrait lui aussi jouer un rôle.

Comme les autres années, il y aura trois zones de DRS. La première se situera au début du deuxième secteur, la deuxième dans la longue ligne droite de retour vers les stands, et la troisième dans la ligne droite de départ/arrivée.

Virage 1 : Abordé à plus de 320 km/h, ce freinage mène au lent enchaînement des deux premiers virages est tout un défi, notamment pour tenir la trajectoire parfaite en sortie, où débouche la voie des stands.

Virage 3 : Une chicane droite-gauche rapide où les pilotes doivent mordre les vibreurs pour être sur la meilleure trajectoire. La piste s’abaisse à la corde et le mur est très près en sortie.

Virage 5 : Un crochet droit à haute vitesse. S’il se prend à plein régime en qualifications, il est plus difficile en course lorsque les billes de gomme s’accumulent hors de la trajectoire.

Virage 6 : Encore une chicane, cette fois gauche-droite et bien moins rapide que la précédente même si les pilotes doivent s’attaquer à nouveau aux vibreurs pour perdre le moins de vitesse.

Virage 8 : Négociée à plus de 300 km/h, cette ligne droite mène à une troisième chicane, droite-gauche, où la voiture doit manier les changements rapides de direction et savoir avaler les vibreurs.

Virage 10 : Célèbre pour ses dépassements courageux - parfois trop - le virage le plus lent du circuit présente un nouveau gros freinage où les monoplaces passent de plus de 300 à 60 km/h. Plusieurs trajectoires sont possibles sur piste humide. Une bonne sortie est essentielle en vue de la zone d’activation du DRS.

Virage 14 : La portion la plus rapide du circuit. Les vitesses y avoisinent 340 km/h avant un gros freinage et la nécessité d’escalader les vibreurs de la chicane. À la sortie, l’extérieur est formé du célèbre « Mur des champions » qui a piégé plus d’un pilote couronné au fil des éditions.

Forces en présence

Les écarts devraient de nouveau être plus serrés qu’en début de saison, mais peut-être différents qu’à Miami, car Mercedes amènera un package d’évolutions qu’elle n’avait pas en Floride. McLaren aura la deuxième partie de son propre ensemble de modifications, et ces deux équipes pourraient de nouveau offrir un duel.

Mais il faudra se méfier de Ferrari et Red Bull, qui auront une meilleure compréhension de leur package évolué et pourraient être plus efficaces qu’à Miami. Derrière, Alpine voudra encore être la meilleure équipe du peloton, mais Haas pourrait défier l’équipe d’Enstone avec de nouvelles pièces sur la VF-26.

Derrière, le peloton sera encore surement serré, même si on peut imaginer que Cadillac, qui apprend encore à exploiter ses évolutions de Miami, et Aston Martin, qui n’amènera pas de pièces évoluées avant septembre, seront en fond de grille.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

 Franck : 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Piastri
 Emmanuel : 1. Norris, 2. Russell, 3. Antonelli
 Alexandre : 1. Piastri, 2. Russell, 3. Antonelli

Les horaires du Grand Prix du Canada

Attention, les horaires du Grand Prix du Canada seront évidemment décalés en France, avec des départs tardifs pour les séances. De plus, avec l’Indy 500 dimanche en fin d’après-midi, la course est décalée et se tiendra à 22h.

- Vendredi 22 mai

18h30-19h30 : Essais Libres
22h30-23h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 23 mai

18h00-19h00 : Sprint
22h00-23h00 : Qualifications

- Dimanche 24 mai

22h00-0h00 : Course

Le palmarès du Grand Prix du Canada

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2025 Circuit Gilles Villeneuve George Russell Mercedes Mercedes
2024 Circuit Gilles Villeneuve Max Verstappen Red Bull Honda
2023 Circuit Gilles Villeneuve Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Circuit Gilles Villeneuve Max Verstappen Red Bull Honda
2019 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2018 Circuit Gilles Villeneuve Sebastian Vettel Ferrari Ferrari
2017 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2015 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Circuit Gilles Villeneuve Daniel Ricciardo Red Bull Renault
2013 Circuit Gilles Villeneuve Sebastian Vettel Red Bull Renault
2012 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2011 Circuit Gilles Villeneuve Jenson Button McLaren Mercedes
2010 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2008 Circuit Gilles Villeneuve Robert Kubica BMW Sauber BMW
2007 Circuit Gilles Villeneuve Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2006 Circuit Gilles Villeneuve Fernando Alonso Renault Renault
2005 Circuit Gilles Villeneuve Kimi Räikkönen McLaren Mercedes
2004 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2003 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2002 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2001 Circuit Gilles Villeneuve Ralf Schumacher Williams BMW
2000 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1999 Circuit Gilles Villeneuve Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1998 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1997 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1996 Circuit Gilles Villeneuve Damon Hill Williams Renault
1995 Circuit Gilles Villeneuve Jean Alesi Ferrari Ferrari
1994 Circuit Gilles Villeneuve Michael Schumacher Benetton Ford
1993 Circuit Gilles Villeneuve Alain Prost Williams Renault
1992 Circuit Gilles Villeneuve Gerhard Berger McLaren Honda
1991 Circuit Gilles Villeneuve Nelson Piquet Benetton Ford
1990 Circuit Gilles Villeneuve Ayrton Senna McLaren Honda
1989 Circuit Gilles Villeneuve Thierry Boutsen Williams Renault
1988 Circuit Gilles Villeneuve Ayrton Senna McLaren Honda
1986 Circuit Gilles Villeneuve Nigel Mansell Williams Honda
1985 Circuit Gilles Villeneuve Michele Alboreto Ferrari Ferrari
1984 Circuit Gilles Villeneuve Nelson Piquet Brabham BMW
1983 Circuit Gilles Villeneuve René Arnoux Ferrari Ferrari
1982 Circuit Gilles Villeneuve Nelson Piquet Brabham BMW
1981 Circuit Île Notre-Dame Jacques Laffite Ligier Matra
1980 Circuit Île Notre-Dame Alan Jones Williams Ford
1979 Circuit Île Notre-Dame Alan Jones Williams Ford
1978 Circuit Île Notre-Dame Gilles Villeneuve Ferrari Ferrari
1977 Mosport Park Jody Scheckter Wolf Ford
1976 Mosport Park James Hunt McLaren Ford
1974 Mosport Park Emerson Fittipaldi McLaren Ford
1973 Mosport Park Peter Revson McLaren Ford
1972 Mosport Park Jackie Stewart Tyrrell Ford
1971 Mosport Park Jackie Stewart Tyrrell Ford
1970 Mont-Tremblant Jacky Ickx Ferrari Ferrari
1969 Mosport Park Jacky Ickx Brabham Ford
1968 Mont-Tremblant Denny Hulme McLaren Ford
1967 Mosport Park Jack Brabham Brabham Repco

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