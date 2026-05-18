Présentation et horaires du Grand Prix du Canada 2026 de F1

C’est l’heure de la cinquième course de la saison 2026 de Formule 1, et déjà du troisième week-end de Sprint. La F1 fait escale à Montréal pour le Grand Prix du Canada, avant que la F1 ne se dirige en Europe. Avancée dans le temps, la course se retrouve très tôt dans le calendrier, puisqu’elle n’avait pas été si tôt dans la saison depuis très longtemps, après l’annulation de deux courses. Elle sera aussi pour les équipes l’occasion de tester d’autres nouveautés après les premières évolutions de Miami.

La pluie est pour l’instant attendue samedi et dimanche, mais les conditions sont évolutives, et nous vous donnerons plus d’informations au début du week-end. Dans tous les cas, avec une date plus précoce que les autres années, le GP du Canada pourrait s’avérer piégeux, avec des températures plus basses que les éditions précédentes, surtout si la météo est piégeuse comme les années précédentes.

Le tracé :

Rapide et lent à la fois, le Circuit de Gilles Villeneuve constitue l’un des régals du calendrier F1. Même s’il y a peu de virages virages, le tracé offre un véritable défi entre les murs. Avec seulement cinq mètres de variation d’altitude, la piste est relativement plate, mais aussi l’une des plus courtes de la saison (4361 mètres).

Le gros du défi sur ce tracé est de trouver des réglages permettant une monoplace agressive sur les vibreurs. Une missionparticulièrement délicate avec les F1 2022, très rigides sur les suspensions. Le resurfaçage de l’asphalte devrait lui aussi jouer un rôle.

Comme les autres années, il y aura trois zones de DRS. La première se situera au début du deuxième secteur, la deuxième dans la longue ligne droite de retour vers les stands, et la troisième dans la ligne droite de départ/arrivée.

Virage 1 : Abordé à plus de 320 km/h, ce freinage mène au lent enchaînement des deux premiers virages est tout un défi, notamment pour tenir la trajectoire parfaite en sortie, où débouche la voie des stands.

Virage 3 : Une chicane droite-gauche rapide où les pilotes doivent mordre les vibreurs pour être sur la meilleure trajectoire. La piste s’abaisse à la corde et le mur est très près en sortie.

Virage 5 : Un crochet droit à haute vitesse. S’il se prend à plein régime en qualifications, il est plus difficile en course lorsque les billes de gomme s’accumulent hors de la trajectoire.

Virage 6 : Encore une chicane, cette fois gauche-droite et bien moins rapide que la précédente même si les pilotes doivent s’attaquer à nouveau aux vibreurs pour perdre le moins de vitesse.

Virage 8 : Négociée à plus de 300 km/h, cette ligne droite mène à une troisième chicane, droite-gauche, où la voiture doit manier les changements rapides de direction et savoir avaler les vibreurs.

Virage 10 : Célèbre pour ses dépassements courageux - parfois trop - le virage le plus lent du circuit présente un nouveau gros freinage où les monoplaces passent de plus de 300 à 60 km/h. Plusieurs trajectoires sont possibles sur piste humide. Une bonne sortie est essentielle en vue de la zone d’activation du DRS.

Virage 14 : La portion la plus rapide du circuit. Les vitesses y avoisinent 340 km/h avant un gros freinage et la nécessité d’escalader les vibreurs de la chicane. À la sortie, l’extérieur est formé du célèbre « Mur des champions » qui a piégé plus d’un pilote couronné au fil des éditions.

Forces en présence

Les écarts devraient de nouveau être plus serrés qu’en début de saison, mais peut-être différents qu’à Miami, car Mercedes amènera un package d’évolutions qu’elle n’avait pas en Floride. McLaren aura la deuxième partie de son propre ensemble de modifications, et ces deux équipes pourraient de nouveau offrir un duel.

Mais il faudra se méfier de Ferrari et Red Bull, qui auront une meilleure compréhension de leur package évolué et pourraient être plus efficaces qu’à Miami. Derrière, Alpine voudra encore être la meilleure équipe du peloton, mais Haas pourrait défier l’équipe d’Enstone avec de nouvelles pièces sur la VF-26.

Derrière, le peloton sera encore surement serré, même si on peut imaginer que Cadillac, qui apprend encore à exploiter ses évolutions de Miami, et Aston Martin, qui n’amènera pas de pièces évoluées avant septembre, seront en fond de grille.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Piastri

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Russell, 3. Antonelli

— Alexandre : 1. Piastri, 2. Russell, 3. Antonelli

Les horaires du Grand Prix du Canada

Attention, les horaires du Grand Prix du Canada seront évidemment décalés en France, avec des départs tardifs pour les séances. De plus, avec l’Indy 500 dimanche en fin d’après-midi, la course est décalée et se tiendra à 22h.

- Vendredi 22 mai

18h30-19h30 : Essais Libres

22h30-23h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 23 mai

18h00-19h00 : Sprint

22h00-23h00 : Qualifications

- Dimanche 24 mai

22h00-0h00 : Course

Le palmarès du Grand Prix du Canada