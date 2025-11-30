Tsunoda se félicite d’avoir été ’proche’ de Verstappen et veut ’l’aider autant que possible’
Le Japonais a terminé les deux courses dans les points au Qatar
Yuki Tsunoda a arraché le point de la dixième place en course au Qatar, après un week-end globalement positif qui l’avait vu terminer dans le top 5 du Sprint. Le pilote Red Bull déplore seulement une mauvaise qualification pour la course principale.
Mais il essaie toutefois de tempérer cet échec, rappelant que son écart avec Max Verstappen n’était pas très important en qualifications, mais que les écarts généraux étaient seulement trop faibles.
"J’ai essayé de faire de mon mieux pour gagner autant de places que possible. La Safety Car nous a forcés à avoir une stratégie fixe, donc il s’agissait de dépasser. Mais sur ce circuit, avec les virages rapides, les dépassements étaient difficiles" a déclaré Tsunoda.
"La Qualification Sprint était très solide, en qualification je n’avais pas le rythme que j’espérais, mais si l’on regarde cette situation, j’étais quand même trois dixièmes derrière Max, ce qui offre facilement une Q3 en temps normal, donc j’étais proche."
Le Japonais espère désormais qu’il pourra aider Verstappen à gagner le titre mondial : "Je continue à faire ce que je fais, je vais essayer de faire d’autres progrès à Abu Dhabi et de l’aider autant que possible."
