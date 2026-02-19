139 tours pour Verstappen, fatigué par ’beaucoup d’essais et de pilotage’

Max Verstappen a conclu la deuxième journée d’essais à Bahreïn avec le troisième meilleur temps. Le pilote Red Bull Racing a exploité au maximum le potentiel de la RB22, bouclant 139 tours sur la journée.

Après cette deuxième journée d’essais, Max a brièvement commenté : "Longue journée, beaucoup de pilotage, beaucoup d’essais, un jour de plus terminé, je suis crevé ! Globalement, c’est une bonne chose, je pense !"

Interrogé sur les enseignements tirés par l’équipe, il a répondu : "Beaucoup de choses. Nous venons de terminer notre programme d’essais, et il y avait encore beaucoup de choses que nous voulions tester - au niveau des réglages, des rapports de boîte... Nous avons fait tout ce que nous pouvions."

Le Néerlandais aurait-il préféré faire plus d’essais de réglages ? Pas forcément.

"En tant qu’équipe, il était bon de se concentrer aujourd’hui sur les performances sur les longs relais. Nous avons bien sûr effectué quelques ajustements de réglages entre les relais, ce qui nous a permis d’avancer dans la bonne direction dans l’après-midi jusque dans la nuit."

Verstappen était heureux d’être seul au volant aujourd’hui.

"Avoir une journée complète d’essais a été positif. Les pneus sont extrêmement sensibles, c’est bien de pouvoir les ressentir sur de nombreuses heures à la suite. Mais il reste donc beaucoup d’analyses à effectuer."

"Vendredi, nous essaierons de boucler le maximum de tours possible avec Isack (Hadjar). Il y a encore beaucoup à comprendre, nous espérons donc recueillir un maximum de données sur la voiture avant Melbourne."