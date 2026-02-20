Jos Verstappen satisfait du calme revenu et de l’hiver de Red Bull

Alors que les essais hivernaux de Bahreïn touchent à leur fin, Jos Verstappen se montre globalement satisfait de l’hiver de Red Bull Racing, estimant surtout que la stabilité est enfin revenue au sein de l’écurie autrichienne après deux saisons mouvementées.

Interrogé par la RTBF sur le circuit de Sakhir, le père du quadruple champion du monde Max Verstappen a toutefois rappelé qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives à partir des essais.

"On ne sait jamais," a-t-il confié. "On ne voit jamais ce qui se cache réellement derrière les tests, mais je dois dire que je suis satisfait de ce qui se passe. Surtout quand on regarde le moteur. Il fonctionne bien et il est fiable. Lors de la première course, on verra vraiment où il se situe."

À l’aube de sa nouvelle ère moteur, Red Bull suscite une attention particulière dans le paddock. Le groupe propulseur développé en interne, en partenariat avec Ford, a été scruté de près et a déjà reçu de nombreux éloges de la part des équipes rivales. Un constat qui semble conforter Jos Verstappen.

"Nous sommes contents. Il y a eu quelques petits problèmes mineurs. Bien sûr, il y a toujours des ajustements à faire, mais pour l’instant, ça fonctionne parfaitement. Le moteur accumule les kilomètres. C’est prometteur."

Ce ton positif tranche avec les saisons 2024 et 2025, marquées par de nombreuses turbulences extra-sportives autour de Christian Horner. Pour Jos Verstappen, l’arrivée de Laurent Mekies à la tête de l’équipe a permis de restaurer un climat plus serein.

"Nous en sommes très heureux. L’équipe travaille très bien. Il y a beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup de nouveaux visages. L’ambiance au sein de l’équipe est excellente. Heureusement, le calme est revenu. Et cela a un effet positif sur toute l’équipe."

"Mekies a d’excellentes qualités humaines. Il sait très bien comprendre les gens. On ne peut pas le tromper – et nous non plus – car il comprend parfaitement les données. Et en plus de ça, c’est tout simplement un type extraordinaire."

De son côté, l’ancien pilote Ferrari Ivan Capelli estime que Christian Horner mérite néanmoins d’être salué pour avoir posé une grande partie des bases du projet moteur actuel de Red Bull.

"Il faut rendre hommage à Christian Horner, qui a réussi à convaincre les ingénieurs de Honda de rester ces dernières années, tout en attirant en parallèle des spécialistes clés venant de Mercedes," a déclaré le consultant F1 de Sky Italia.

"Et oui, au final le moteur est nouveau, mais le projet a été mené par des employés hautement qualifiés."

Jos Verstappen est également revenu sur les critiques très directes de son fils à l’encontre de la réglementation 2026, Max ayant récemment qualifié les nouvelles monoplaces comme les moins plaisantes depuis ses débuts en Formule 1.

"Il dit ce qu’il pense, mais il sait aussi ce qu’il veut," a expliqué Jos.

"Il y a plus d’essence que de sang dans son sang. Il se donne à fond – ici comme dans tout ce qu’il entreprend."

Enfin, il a évoqué la relation qu’il entretient encore avec le pilote Red Bull.

"Nous ne sommes plus autant l’un avant l’autre. Ce n’est pas vraiment une question d’écoute. Nous avons simplement une très bonne relation. Quand nous nous voyons, que nous parlons, nous nous comprenons. Nous avons toujours le même langage."