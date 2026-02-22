McLaren F1 n’est ’pas loin’ des meilleurs et Stella évalue sa place dans la hiérarchie

Andrea Stella a révélé où en est McLaren F1 après les essais de Bahreïn, avant l’ouverture de la saison de Formule 1 en Australie. Le directeur de l’équipe ne veut pas s’emballer après avoir vu ses pilotes en forme lors de certains points des essais.

Les analyses initiales montraient que McLaren était dans le coup, Lando Norris et Oscar Piastri figurant en haut des feuilles de temps. Cependant, le directeur de l’équipe, Andrea Stella, a estimé que son équipe est proche de Red Bull, mais derrière Ferrari et Mercedes en rythme de course.

"Très difficile à dire. En ce qui concerne la compréhension de l’ordre de compétitivité, je dirais que ces essais ont confirmé que Ferrari et Mercedes semblent être les équipes à battre. Je pense que notre McLaren n’est pas loin" a déclaré Stella.

"Je trouve que c’est une bonne chose de voir que nous faisons partie du groupe des quatre meilleurs, mais je pense que ces deux équipes semblent avoir montré un petit avantage. Il y a eu une simulation de course, je crois que c’était jeudi, entre Oscar et Verstappen. Cela s’est produit à un moment similaire de la journée, et le rythme était comparable."

"Souvent, la simulation de course est l’exercice où l’on peut voir avec le plus de précision la performance réelle des voitures. La raison pour laquelle je pense que nous devons rester prudents est que, selon l’heure de la journée, la simulation de course peut être nettement plus rapide. »

"Lando a réalisé une simulation très solide, mais en même temps, la fin de la troisième journée était probablement le moment où la piste a été la plus rapide sur l’ensemble des six jours. C’est donc difficile. Je pense donc que McLaren et Red Bull sont probablement très proches. Ferrari et Mercedes ont une étape d’avance."

Alors qu’il reste peu de temps avant que le début de saison à Melbourne, Stella a confirmé qu’aucun changement radical n’est prévu sur la MCL40, alors que McLaren avait déjà annoncé que le développement se ferait avec parcimonie.

"En termes de spécifications de la voiture, ce que nous avons vu ici lors des essais est fondamentalement la voiture que nous verrons en Australie. Il y aura quelques pièces en cours de fabrication entre-temps qui seront prêtes juste pour l’Australie."

"Certes, travailler sur la réduction du poids de la voiture est toujours un axe de développement car, même si vous êtes à la limite de poids, vous voulez en réalité être en dessous pour pouvoir jouer avec le lest. Je pense donc que c’est un sujet qui occupera les équipes pendant un long moment, jusqu’à ce qu’elles soient bien en dessous de la limite de poids."