’J’ai oublié qui j’étais’ : la confession forte d’Hamilton et son message d’espoir pour 2026

Lewis Hamilton a tenu à faire passer un message clair à l’issue des essais hivernaux de Formule 1 : malgré une saison 2025 extrêmement difficile et les critiques nourries autour de son avenir, le Britannique n’envisage aucunement de mettre un terme à sa carrière. Un message fort, publié sur les réseaux sociaux, à l’heure où la F1 va ouvrir à Melbourne un nouveau cycle réglementaire.

Septuple champion du monde, Hamilton a reconnu que sa première campagne avec Ferrari avait été la plus éprouvante de toute sa carrière. Pour la première fois depuis ses débuts, le pilote de 41 ans n’est jamais monté sur un podium au cours d’une saison longue de 24 Grands Prix, affichant souvent un visage marqué et abattu dans le paddock.

Dans ce contexte, le Britannique n’a pas été épargné. Très autocritique, il s’est également retrouvé sous le feu des projecteurs médiatiques, certaines figures influentes du sport automobile allant jusqu’à appeler publiquement à sa retraite.

Mais Hamilton a poursuivi sa route, faisant abstraction des spéculations. Et avec le nouveau règlement technique Ferrari a montré des signes encourageants lors des essais. Si la hiérarchie réelle ne se dessinera qu’après plusieurs courses, la SF-26 semble offrir une base solide à l’écurie italienne.

"C’est la fin des essais," a écrit le vainqueur de 105 Grands Prix sur les réseaux sociaux. "C’est inspirant de voir une équipe se donner à fond pour construire une voiture."

"C’est la partie la plus fascinante de ce métier pour moi. Tout est créé à partir de zéro, conçu puis reconçu encore et encore. Et ensuite, seuls quelques-uns d’entre nous ont la chance de mettre cette machine à l’épreuve. Cette sensation ne vieillit jamais."

Reconnaissant envers les hommes et les femmes de Maranello, il a tenu à adresser un message appuyé à l’ensemble de l’équipe.

"Je veux dire un immense merci à tout le monde à l’usine pour le travail acharné qui nous a permis d’en arriver là. Je vous suis vraiment reconnaissant."

"J’aime tellement ce métier, j’aime travailler avec mon équipe et piloter pour les fans. J’ai une chance incroyable de pouvoir faire ce que je fais, et je suis enthousiaste à l’idée de la saison à venir."

Revenant frontalement sur ses difficultés de l’an dernier, Hamilton a également lancé un appel à ses supporters alors qu’il s’apprête à disputer sa 20e saison en Formule 1.

"Je suis réinitialisé et revigoré. Je ne vais nulle part, alors restez avec moi," a-t-il insisté dans la conclusion de son message.

"Pendant un moment, j’ai oublié qui j’étais, mais grâce à vous et à votre soutien, vous ne reverrez plus cet état d’esprit. Je sais ce qu’il faut faire. Ça va être une sacrée saison. J’ai tout donné pour être ici aujourd’hui. Allons-y !!!"