Un sprint dès le 2e GP ? Haas critique le choix de la F1

Alors que les essais de Bahreïn se sont achevés, le paddock digère encore les informations à en tirer : si Stefano Domenicali se fait rassurant sur le spectacle de ces F1, d’autres, comme Max Verstappen, s’inquiètent des dépassements rendus plus difficiles ou d’un aspect « gestion » trop présent en course.

Du reste, le circuit de Melbourne (le premier Grand Prix de l’année) devrait poser plus de difficultés, avec peu de phases d’accélération-freinage assez brutes pour récupérer beaucoup d’énergie.

Si toutes les équipes ont les yeux rivés - et inquiets - sur Melbourne, c’est cependant la 2e course au calendrier, celle en Chine, à Shanghai, qui inquiète Oliver Bearman. Et notamment son format sprint.

Le pilote Haas F1 estime qu’il sera bien trop tôt dans la saison pour disputer un week-end avec seulement une petite d’heure d’essais libres, et pas une de plus, comme le veut ce format !

« Exactement. C’est la crainte de tout le monde, je pense, à l’approche du début de l’année. Je pense qu’un week-end Sprint lors de la 2e manche d’une refonte réglementaire aussi massive est un peu optimiste, mais nous verrons ce que nous proposerons. »

« Il est encore plus important de s’assurer que nous soyons déjà dans le coup dès le début en Australie, et pour que nous puissions mettre ces apprentissages en pratique. Le simulateur sera certainement essentiel pour s’assurer que nous sommes dans le rythme dès le départ en Chine, sinon les écarts vont être énormes lors des qualifications sprint. »

Comme de bien entendu, le directeur d’écurie de Haas F1, Ayao Komatsu, est en accord avec son pilote. Haas a-t-elle déjà anticipé un cauchemar potentiel en Chine ?

« Oh, ça va être un énorme défi. Oui, Shanghai, je n’ai pas hâte d’y être, je ne peux pas dire que j’ai hâte. Une heure d’essais, se préparer pour les qualifications sprint… ça va être un énorme défi. »

Mais bien entendu, après avoir déploré la situation, Ayao Komatsu met tout en œuvre pour éviter la déconvenue ! Surtout que les essais de Bahreïn ont été plutôt positifs pour l’équipe.

« C’est pareil pour tout le monde, mais c’est étape par étape. Donc, comme je l’ai dit, je pense que nous avons eu une préparation correcte, en apprenant des choses, puis maintenant nous devons tout récapituler, affiner les procédures, la précision de chaque chose, pour nous préparer au week-end de course normal à Melbourne. »

« En espérant que ce soit sur le sec, puis on va à Shanghai, c’est un week-end sprint, donc c’est une courbe d’apprentissage abrupte, mais c’est la même chose pour tout le monde. »