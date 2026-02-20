Red Bull sort de Bahreïn lucide sur le travail restant à faire

Au terme d’une dernière journée d’essais hivernaux bien remplie sur le circuit de Sakhir, Red Bull Racing a quitté le paddock avec un sentiment contrasté : la satisfaction d’avoir mené à bien son programme, mais aussi la conscience claire qu’il reste encore du travail avant d’aborder la nouvelle saison.

Répartie entre Isack Hadjar le matin et Max Verstappen l’après-midi, la journée a permis à l’équipe autrichienne de couvrir 671 kilomètres supplémentaires et d’engranger de précieuses données.

Aligné lors de la session matinale, Isack Hadjar a bouclé 59 tours, avec un meilleur temps de 1’34’’511. Le jeune Français s’est montré particulièrement satisfait de la direction technique prise par l’équipe lors de cette ultime journée.

"Nous avons tiré le maximum de ce dernier jour d’essais. Nous avons testé beaucoup de changements de réglages, et tout allait dans le bon sens, donc je me sens bien par rapport à la direction que nous avons prise," explique-t-il.

"Le rythme sur les longs relais et avec beaucoup de carburant était également bon."

Pour Hadjar, cette phase de préparation a aussi été l’occasion de s’impliquer davantage dans le processus de développement, une situation nouvelle pour lui.

"Quand j’ai débuté en Formule 1, la voiture était déjà plus ou moins totalement développée. J’ai vraiment apprécié pouvoir apporter davantage d’indications et aider à orienter l’équipe dans la bonne direction. Le travail avec Max a été très bon, il est très ouvert et c’est bien de l’avoir à mes côtés."

"On a raté deux demi-journées de mon côté, donc c’est important de bien finir. On s’est assurés de faire le maximum lors des autres roulages et de les rendre plus intenses. Je me sens aussi prêt que possible avant Melbourne, l’équipe a été très bonne pour maximiser les tests, on a testé beaucoup de choses et je suis satisfait."

"Je suis très heureux de tout ce que nous avons appris cette semaine et j’ai hâte de passer à la course."

L’après-midi a été confié à Max Verstappen, auteur de 65 tours et d’un meilleur chrono en 1’33’’109. Le quadruple champion du monde dresse un premier bilan mesuré de ces essais.

"Cette semaine a été un bon début. Sur mes roulages, nous avons globalement pu boucler l’intégralité du programme, ce qui est positif, car nous avons énormément de données à analyser. En venant ici, je pense que nous nous étions préparés du mieux que nous pouvions, et l’équipe a fait un excellent travail pour arriver là où nous en sommes."

Pour autant, Verstappen ne se fait aucune illusion sur le niveau de performance actuel.

"Il est assez évident qu’il reste encore pas mal de travail à faire pour être plus rapides, et c’est évidemment sur cela que nous allons nous concentrer. Voyons ce que cela donnera à Melbourne. Ce sera génial de retrouver la course, mais nous devons encore travailler dur."

Mekies : fierté du travail accompli, prudence sur la hiérarchie

Le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, a tenu à replacer ces essais dans un contexte plus large, tant pour Red Bull que pour la Formule 1 dans son ensemble.

"Pour le sport dans sa globalité, les trois sessions organisées entre Barcelone et Bahreïn ont été fascinantes sous de nombreux aspects : la technologie des unités de puissance, les carburants, l’aérodynamique, les différentes dimensions de pneus et, comme toujours, les pilotes au cœur du récit pour décrire le comportement de ces voitures en piste. Je pense que l’intérêt pour la F1, à l’approche de Melbourne, sera tout simplement énorme."

Sur le plan interne, Mekies se montre fier du chemin parcouru, notamment avec la première unité de puissance Red Bull Ford.

"Les premières séances à Barcelone ont été une source de soulagement et de fierté, en particulier au regard de ce que nous avons réussi à accomplir jusqu’à présent avec notre toute première unité de puissance Red Bull Ford Powertrains. Après deux semaines d’essais à Bahreïn, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé face aux motoristes établis. Le kilométrage accumulé sur neuf jours de shakedowns et d’essais est respectable. C’est vraiment remarquable et cela témoigne de toutes les heures de travail acharné fournies à l’usine."

Quant à la performance pure, le patron de Red Bull se veut volontairement prudent.

"Même avec tous nos outils technologiques et de simulation, tout le monde ne commencera à se faire qu’une idée partielle de la hiérarchie dans la voie des stands après la séance de qualifications du samedi à l’Albert Park. Place à la course. Nous savons que nous avons encore énormément de travail à accomplir pour atteindre le niveau que nous visons. C’est la prochaine montagne à gravir, et nous allons tous l’escalader ensemble, en tant qu’équipe."