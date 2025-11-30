Alpine F1 passe à côté au Qatar : collision pour Gasly, Colapinto sans solution

Alpine F1 quitte Losail avec un sentiment d’inachevé. Après avoir montré des signes encourageants en qualifications et lors des essais, l’écurie n’a pas su transformer son potentiel en résultat concret. Pierre Gasly, pourtant parti en neuvième position, a terminé seulement 16e après une collision avec Nico Hülkenberg au 7e tour.

Franco Colapinto, relégué au départ depuis la voie des stands, a limité les dégâts en décrochant la 14e place.

Gasly nourrissait de grands espoirs en s’élançant depuis la neuvième place avec des pneus médiums neufs. Mais la course du Français a rapidement basculé. Après être parti large au virage 14 et avoir subi de légers dégâts, Gasly s’est retrouvé sous pression de la Sauber, chaussée en pneus tendres. La lutte a tourné court...

"Le résultat d’aujourd’hui est vraiment dommage, car nous aurions clairement été dans le match pour les points en partant neuvièmes. J’attendais beaucoup de cette course après les progrès effectués sur la voiture hier."

"J’ai tenu ma trajectoire au premier virage, nous étions côte à côte, et il a touché mon pneu avant gauche en tentant de me dépasser. À partir de là, notre course était pratiquement terminée à cause de la crevaison, et il était clair qu’il serait très difficile de remonter avec une monoplace meurtrie."

Avec une Alpine endommagée, le Français n’a jamais pu retrouver un rythme compétitif, et ses deux arrêts aux 7e et 32e tours n’auront rien changé.

"Nous nous concentrons maintenant sur la dernière manche de la saison la semaine prochaine. Nous essaierons de rééditer ce niveau de performance et de nous remettre en position de marquer des points."

Pour Franco Colapinto, le week-end avait déjà mal démarré avec une journée de samedi frustrante. Partir depuis la voie des stands compliquait encore davantage ses ambitions.

"En partant depuis la voie des stands, et avec le nombre maximum de tours autorisés par train de pneus sur cette course, nous savions que la plupart des équipes adopteraient des stratégies similaires et qu’il y aurait donc moins d’ouvertures pour remonter. Nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus, et nous n’avions pas vraiment de carte à jouer."

L’Argentin a néanmoins réussi à gagner quelques positions, effectuant comme presque tous les autres pilotes ses arrêts aux 7e et 32e tours, laissant une marge de manœuvre très limitée.

"C’était une longue soirée, même si nous avons réussi à gagner quelques places et à rester dans le sillage de nos concurrents. La voiture semblait meilleure grâce aux changements de réglages, mais en fin de compte, nous manquions de rythme et d’options stratégiques pour attaquer."

"J’étais déçu de ma prestation hier, mais cela allait mieux aujourd’hui. Cependant, j’ai souffert de problèmes d’adhérence, avec notamment beaucoup de glisse sur la fin."

Si l’Argentin ne marque toujours pas son premier point de l’année, il repart avec de précieux enseignements.

"Ce week-end a été riche d’enseignements et l’équipe a pu expérimenter plusieurs choses. Nous nous tournons désormais vers la dernière course à Abu Dhabi, où nous essaierons tous de finir la saison sur une bonne note."