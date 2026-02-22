Quelle équipe de F1 est la mieux préparée ? Les statistiques des 11 jours d’essais hivernaux
Chronos, tours, kilomètres, retrouvez tous les chiffres de la pré-saison
Les essais hivernaux de préparation pour la saison 2026 de F1 se sont conclus par trois jours de roulage à Bahreïn, qui ont ainsi mis un terme à 11 journées d’essais organisées pour lancer une toute nouvelle ère de la Formule 1.
En effet, les équipes avaient besoin de roulage puisque la catégorie reine du sport automobile entre dans une nouvelle ère réglementaire, avec de nouveaux châssis, des règles aéro changées, des pneus différents, et surtout des moteurs hybrides de nouvelle génération.
De quoi avoir du travail, mais aussi de quoi craindre que les premiers essais tournent au fiasco, comme ça avait été le cas en 2014 lors de l’arrivée des premiers moteurs hybrides. Mais il n’en a rien été, la nouvelle génération de V6 hybrides étant immédiatement bien plus fiable que la précédente.
Cependant, toutes les équipes et tous les motoristes n’ont pas été logés à la même enseigne, et certains teams ont eu plus de facilité à avaler les kilomètres que d’autres. De la même manière, les temps ont été plutôt variés sur les deux semaines de Bahreïn, puisque deux sessions de trois journées d’essais s’y sont tenues.
Elles faisaient suite à un shakedown géant de cinq jours à Barcelone durant lequel les teams ont pu vérifier, ou non, la fiabilité de leur voiture et de leur moteur. Si les temps effectués en Espagne n’avaient aucun intérêt, on a pu constater des tendances dans les chronos effectués à Sakhir.
Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull étaient clairement les équipes les plus à l’aise, que ce soit pour effectuer un temps rapide ou sur les longs relais. Derrière, on a pu voir un peloton compact se former, et il semble que quelques équipes soient à la traîne, notamment Aston Martin et Cadillac.
Notons aussi que tous les meilleurs temps des équipes ont été effectués lors de la deuxième semaine, ce qui est logique puisque les teams ont pu commencer à comprendre l’exploitation des moteurs, et chercher la performance plutôt que des roulages importants.
Les résultats des 6 jours d’essais de Bahreïn compilés :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|Pneus
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:31.992
|421
|C4
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:32.803
|291
|C3
|3
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.861
|437
|C3
|4
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.871
|380
|C3
|5
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:33.109
|401
|C3
|6
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.197
|423
|C3
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:33.408
|324
|C3
|8
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:33.421
|325
|C5
|9
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:33.487
|399
|C4
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:33.755
|347
|C4
|11
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:33.818
|352
|C5
|12
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:33.987
|364
|C4
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.149
|398
|C4
|14
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:34.201
|395
|C4
|15
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.260
|271
|C4
|16
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:34.311
|410
|C5
|17
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.532
|336
|C4
|18
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:34.555
|380
|C5
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:35.290
|284
|C3
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:35.369
|302
|C5
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:35.974
|140
|C3
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:36.536
|194
|C3
On vous a quand même compilé les chronos de Barcelone, qui évidemment ne veulent pas dire grand chose. Mais les tendances restent les mêmes, avec les quatre mêmes équipes qui se détachent devant, et les mêmes lanternes rouges.
Les résultats des 5 jours d’essais de Barcelone compilés :
* Le test ayant eu lieu à huis clos, les données sur les pneus utilisés pour les meilleurs tours ne sont pas disponibles.
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:16.348
|204
|02
|George Russell
|Mercedes W17
|1:16.445
|263
|03
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:16.594
|163
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:16.653
|231
|05
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:17.081
|237
|06
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:17.446
|128
|07
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:17.586
|145
|08
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:17.707
|227
|09
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:18.159
|158
|10
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:18.393
|239
|11
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:18.423
|148
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:18.451
|167
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:18.840
|152
|14
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:19.150
|118
|15
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:19.870
|146
|16
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:20.179
|93
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:20.795
|61
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:20.920
|87
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:21.024
|77
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:46.404
|5
En termes de roulage, il est intéressant de voir quels pilotes ont accumulé le plus de roulage. Par exemple, on voit que les problèmes qui ont accablé Andrea Kimi Antonelli lui ont causé un déficit de près de 1000 kilomètres face à son équipier.
On voit aussi qu’Arvid Lindblad, le seul rookie cette année, a accumulé près de 3000 kilomètres de roulage, soit l’équivalent d’une dizaine de courses. Nul doute que le Britannique de Racing Bulls arrivera bien préparé pour ses grands débuts.
Le kilométrage total par pilote :
|Pos.
|Pilote
|Equipe
|Barcelone
|Bahreïn 1
|Bahreïn 2
|Km total
|Total tours
|1
|Russell
|Mercedes
|1234
|1018
|1271
|3523
|686
|2
|Leclerc
|Ferrari
|1076
|1185
|1093
|3354
|652
|3
|Ocon
|Haas
|1138
|1028
|1110
|3269
|634
|4
|Piastri
|McLaren
|596
|1164
|1202
|2961
|565
|5
|Lindblad
|Racing Bulls
|778
|855
|1299
|2932
|565
|6
|Bearman
|Haas
|689
|1082
|1077
|2849
|547
|7
|Verstappen
|Red Bull
|675
|1066
|1104
|2846
|546
|8
|Gasly
|Alpine
|1076
|790
|969
|2835
|552
|9
|Norris
|McLaren
|759
|1120
|936
|2816
|543
|10
|Hamilton
|Ferrari
|973
|1093
|660
|2727
|528
|11
|Antonelli
|Mercedes
|1103
|509
|1066
|2679
|528
|12
|Hülkenberg
|Audi
|675
|963
|1007
|2645
|510
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|708
|915
|904
|2526
|488
|14
|Colapinto
|Alpine
|550
|931
|974
|2455
|470
|15
|Bortoleto
|Audi
|419
|953
|926
|2297
|440
|16
|Sainz
|Williams
|0
|1158
|1061
|2219
|410
|17
|Hadjar
|Red Bull
|736
|790
|677
|2203
|429
|18
|Albon
|Williams
|0
|1126
|931
|2057
|380
|19
|Perez
|Cadillac
|359
|904
|731
|1993
|379
|20
|Bottas
|Cadillac
|405
|828
|709
|1942
|371
|21
|Alonso
|Aston Martin
|284
|815
|520
|1334
|255
|22
|Stroll
|Aston Martin
|23
|608
|173
|781
|145
Du côté des équipes, il n’est pas étonnant de voir que Mercedes a accumulé le plus de roulage, puisque la W17 avait déjà plus de 2000 kilomètres au compteur à Barcelone, avant même le début des essais officiels.
Etonnamment, Haas a plus roulé que Ferrari et McLaren, et Racing Bulls a plus roulé que Red Bull. Malgré six journées intenses à Bahreïn, on voit que Williams n’a pas eu l’occasion de rattraper son retard causé par l’absence de Barcelone.
Enfin, on ne peut pas finir se paragraphe des équipes sans se pencher sur la catastrophe qu’est l’hiver d’Aston Martin, l’équipe ayant deux fois moins de kilomètres au compteur que Williams, pourtant neuvième de ce classement, et près de trois fois moins que Mercedes.
Le kilométrage total par équipe :
|Pos.
|Equipe
|Moteur
|Barcelone
|Bahreïn 1
|Bahreïn 2
|Km total
|Total tours
|1
|Mercedes
|Mercedes
|2338
|1526
|2338
|6202
|1214
|2
|Haas
|Ferrari
|1821
|2111
|2186
|6118
|1181
|3
|Ferrari
|Ferrari
|2049
|2279
|1753
|6081
|1180
|4
|McLaren
|Mercedes
|1355
|2284
|2138
|5777
|1108
|5
|Racing Bulls
|RBPT Ford
|1486
|1770
|2203
|5458
|1053
|6
|Alpine
|Mercedes
|1625
|1721
|1943
|5289
|1022
|7
|Red Bull
|RBPT Ford
|1411
|1856
|1781
|5048
|975
|8
|Audi
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|950
|9
|Williams
|Mercedes
|0
|2284
|1992
|4276
|790
|10
|Cadillac
|Ferrari
|764
|1732
|1440
|3935
|750
|11
|Aston Martin
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
|400
Pour ce qui est des moteurs, on peut être très impressionnés du fait que le nouveau V6 hybride de Mercedes ait déjà bouclé plus de 20 000 kilomètres. Avec trois équipes contre quatre pour la firme à l’Etoile, Ferrari s’en sort bien et dépasse allègrement les 15 000 kilomètres.
Là encore, Audi et Honda paient le fait d’avoir une seule équipe qui utilise leur bloc propulseur, mais c’est évidemment le constructeur japonais qui fait face à la pire statistique de cet hiver, avec tout simplement dix fois moins de kilomètres que Mercedes. Terrible !
Le kilométrage total par moteur :
|Pos.
|Moteur
|Barcelone
|Bahreïn 1
|Bahreïn 2
|Km total
|Total tours
|1
|Mercedes
|5318
|7815
|8410
|21 544
|4134
|2
|Ferrari
|4615
|6121
|5380
|16 116
|3111
|3
|RBPT Ford
|2897
|3626
|3983
|10 506
|2028
|4
|Audi
|1094
|1916
|1932
|4942
|950
|5
|Honda
|307
|1115
|693
|2115
|400
