Quelle équipe de F1 est la mieux préparée ? Les statistiques des 11 jours d’essais hivernaux

Les essais hivernaux de préparation pour la saison 2026 de F1 se sont conclus par trois jours de roulage à Bahreïn, qui ont ainsi mis un terme à 11 journées d’essais organisées pour lancer une toute nouvelle ère de la Formule 1.

En effet, les équipes avaient besoin de roulage puisque la catégorie reine du sport automobile entre dans une nouvelle ère réglementaire, avec de nouveaux châssis, des règles aéro changées, des pneus différents, et surtout des moteurs hybrides de nouvelle génération.

De quoi avoir du travail, mais aussi de quoi craindre que les premiers essais tournent au fiasco, comme ça avait été le cas en 2014 lors de l’arrivée des premiers moteurs hybrides. Mais il n’en a rien été, la nouvelle génération de V6 hybrides étant immédiatement bien plus fiable que la précédente.

Cependant, toutes les équipes et tous les motoristes n’ont pas été logés à la même enseigne, et certains teams ont eu plus de facilité à avaler les kilomètres que d’autres. De la même manière, les temps ont été plutôt variés sur les deux semaines de Bahreïn, puisque deux sessions de trois journées d’essais s’y sont tenues.

Elles faisaient suite à un shakedown géant de cinq jours à Barcelone durant lequel les teams ont pu vérifier, ou non, la fiabilité de leur voiture et de leur moteur. Si les temps effectués en Espagne n’avaient aucun intérêt, on a pu constater des tendances dans les chronos effectués à Sakhir.

Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull étaient clairement les équipes les plus à l’aise, que ce soit pour effectuer un temps rapide ou sur les longs relais. Derrière, on a pu voir un peloton compact se former, et il semble que quelques équipes soient à la traîne, notamment Aston Martin et Cadillac.

Notons aussi que tous les meilleurs temps des équipes ont été effectués lors de la deuxième semaine, ce qui est logique puisque les teams ont pu commencer à comprendre l’exploitation des moteurs, et chercher la performance plutôt que des roulages importants.

Les résultats des 6 jours d’essais de Bahreïn compilés :

Pos. Pilote Voiture Temps Tours Pneus 1 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:31.992 421 C4 2 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:32.803 291 C3 3 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:32.861 437 C3 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:32.871 380 C3 5 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:33.109 401 C3 6 George Russell Mercedes W17 1:33.197 423 C3 7 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:33.408 324 C3 8 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:33.421 325 C5 9 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:33.487 399 C4 10 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:33.755 347 C4 11 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:33.818 352 C5 12 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:33.987 364 C4 13 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:34.149 398 C4 14 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:34.201 395 C4 15 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.260 271 C4 16 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:34.311 410 C5 17 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:34.532 336 C4 18 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:34.555 380 C5 19 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:35.290 284 C3 20 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:35.369 302 C5 21 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:35.974 140 C3 22 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:36.536 194 C3

On vous a quand même compilé les chronos de Barcelone, qui évidemment ne veulent pas dire grand chose. Mais les tendances restent les mêmes, avec les quatre mêmes équipes qui se détachent devant, et les mêmes lanternes rouges.

Les résultats des 5 jours d’essais de Barcelone compilés :

* Le test ayant eu lieu à huis clos, les données sur les pneus utilisés pour les meilleurs tours ne sont pas disponibles.

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:16.348 204 02 George Russell Mercedes W17 1:16.445 263 03 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:16.594 163 04 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:16.653 231 05 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:17.081 237 06 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:17.446 128 07 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:17.586 145 08 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:17.707 227 09 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:18.159 158 10 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:18.393 239 11 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:18.423 148 12 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:18.451 167 13 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:18.840 152 14 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:19.150 118 15 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:19.870 146 16 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:20.179 93 17 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:20.795 61 18 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:20.920 87 19 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:21.024 77 20 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:46.404 5

En termes de roulage, il est intéressant de voir quels pilotes ont accumulé le plus de roulage. Par exemple, on voit que les problèmes qui ont accablé Andrea Kimi Antonelli lui ont causé un déficit de près de 1000 kilomètres face à son équipier.

On voit aussi qu’Arvid Lindblad, le seul rookie cette année, a accumulé près de 3000 kilomètres de roulage, soit l’équivalent d’une dizaine de courses. Nul doute que le Britannique de Racing Bulls arrivera bien préparé pour ses grands débuts.

Le kilométrage total par pilote :

Pos. Pilote Equipe Barcelone Bahreïn 1 Bahreïn 2 Km total Total tours 1 Russell Mercedes 1234 1018 1271 3523 686 2 Leclerc Ferrari 1076 1185 1093 3354 652 3 Ocon Haas 1138 1028 1110 3269 634 4 Piastri McLaren 596 1164 1202 2961 565 5 Lindblad Racing Bulls 778 855 1299 2932 565 6 Bearman Haas 689 1082 1077 2849 547 7 Verstappen Red Bull 675 1066 1104 2846 546 8 Gasly Alpine 1076 790 969 2835 552 9 Norris McLaren 759 1120 936 2816 543 10 Hamilton Ferrari 973 1093 660 2727 528 11 Antonelli Mercedes 1103 509 1066 2679 528 12 Hülkenberg Audi 675 963 1007 2645 510 13 Lawson Racing Bulls 708 915 904 2526 488 14 Colapinto Alpine 550 931 974 2455 470 15 Bortoleto Audi 419 953 926 2297 440 16 Sainz Williams 0 1158 1061 2219 410 17 Hadjar Red Bull 736 790 677 2203 429 18 Albon Williams 0 1126 931 2057 380 19 Perez Cadillac 359 904 731 1993 379 20 Bottas Cadillac 405 828 709 1942 371 21 Alonso Aston Martin 284 815 520 1334 255 22 Stroll Aston Martin 23 608 173 781 145

Du côté des équipes, il n’est pas étonnant de voir que Mercedes a accumulé le plus de roulage, puisque la W17 avait déjà plus de 2000 kilomètres au compteur à Barcelone, avant même le début des essais officiels.

Etonnamment, Haas a plus roulé que Ferrari et McLaren, et Racing Bulls a plus roulé que Red Bull. Malgré six journées intenses à Bahreïn, on voit que Williams n’a pas eu l’occasion de rattraper son retard causé par l’absence de Barcelone.

Enfin, on ne peut pas finir se paragraphe des équipes sans se pencher sur la catastrophe qu’est l’hiver d’Aston Martin, l’équipe ayant deux fois moins de kilomètres au compteur que Williams, pourtant neuvième de ce classement, et près de trois fois moins que Mercedes.

Le kilométrage total par équipe :

Pos. Equipe Moteur Barcelone Bahreïn 1 Bahreïn 2 Km total Total tours 1 Mercedes Mercedes 2338 1526 2338 6202 1214 2 Haas Ferrari 1821 2111 2186 6118 1181 3 Ferrari Ferrari 2049 2279 1753 6081 1180 4 McLaren Mercedes 1355 2284 2138 5777 1108 5 Racing Bulls RBPT Ford 1486 1770 2203 5458 1053 6 Alpine Mercedes 1625 1721 1943 5289 1022 7 Red Bull RBPT Ford 1411 1856 1781 5048 975 8 Audi Audi 1094 1916 1932 4942 950 9 Williams Mercedes 0 2284 1992 4276 790 10 Cadillac Ferrari 764 1732 1440 3935 750 11 Aston Martin Honda 307 1115 693 2115 400

Pour ce qui est des moteurs, on peut être très impressionnés du fait que le nouveau V6 hybride de Mercedes ait déjà bouclé plus de 20 000 kilomètres. Avec trois équipes contre quatre pour la firme à l’Etoile, Ferrari s’en sort bien et dépasse allègrement les 15 000 kilomètres.

Là encore, Audi et Honda paient le fait d’avoir une seule équipe qui utilise leur bloc propulseur, mais c’est évidemment le constructeur japonais qui fait face à la pire statistique de cet hiver, avec tout simplement dix fois moins de kilomètres que Mercedes. Terrible !

Le kilométrage total par moteur :