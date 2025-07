Pourquoi Mercedes F1 a décidé de revenir en arrière avec sa W16

George Russell avait déclaré à Spa-Francorchamps qu’une grosse réunion aurait lieu chez Mercedes F1 après la contre-performance de la Belgique. En marge du Grand Prix de Hongrie, il révèle que cette réunion était en fait prévue et qu’elle n’avait rien d’exceptionnel.

"Mes commentaires au sujet d’une grande réunion ont surement été exagérés, car on se retrouve mensuellement avec tout le monde à l’usine, et de manière hebdomadaire avec les gens de l’équipe de course à ce sujet" a déclaré Russell.

"Donc il n’y a rien d’anormal, et ça avait été planifié il y a trois ou quatre semaines comme le sont toutes ces réunions. Mais nos performances ont régressé depuis six ou sept courses et il faut comprendre cela."

"Il y a surement des facteurs qui y ont contribué, on a des conditions plus chaudes, on a amené des évolutions qui ne sont pas aussi performances que prévu et on va faire machine arrière. On s’est un peu perdus et on va essayer de se concentrer sur les parties importantes de la voiture."

Le Britannique est heureux de retrouver le Hungaroring : "C’est un de mes circuits préférés pour le pilotage, il y a un vrai rythme. Les fans sont souvent excités ici donc je suis impatient. Ca a été un long début d’année, intense pour tout le monde, donc je suis impatient."

Andrea Kimi Antonelli vise de meilleurs résultats en reprenant une ancienne spécification d’une pièce majeure de la voiture : "Avant tout, nous allons revenir à l’ancienne suspension, donc j’espère que cela va me redonner de bonnes sensations, et l’objectif est vraiment de faire une bonne qualification et de piloter du mieux possible."

"Depuis que nous avons changé pour cette suspension, à part au Canada, j’ai eu du mal à piloter la voiture et à retrouver de la confiance. Je ne me suis pas très bien adapté non plus, car j’ai toujours essayé de garder mon style et de piloter la voiture à ma manière, mais ça n’a pas vraiment fonctionné. George, en revanche, s’est mieux adapté."

"Il a aussi un style de pilotage différent, mais il a réussi à s’ajuster un peu plus facilement. Et je pense que c’est ce qui m’a pénalisé pendant la saison européenne. Donc, j’espère qu’en revenant à l’ancienne suspension, je retrouverai un peu les sensations que j’avais avant le début de cette partie de la saison."

Antonelli estime que son style de pilotage agressif ne convenait pas à la suspension introduite à Imola, et qu’il a dû apprendre à moins pousser la voiture à la limite : "Je rendais la voiture encore plus imprévisible. Donc, quand je forçais vraiment, c’était difficile de savoir si elle allait tenir ou pas."

"Et quand on est à cette limite, cela peut vraiment faire la différence. Si tu as confiance et que tu sais qu’elle va tenir, ça change tout. Mais dans mon cas, surtout avec le style de pilotage que j’avais, je ne faisais qu’aggraver cette imprévisibilité et je perdais toute confiance, parce qu’à chaque fois que j’essayais d’attaquer plus, la voiture n’arrivait pas à encaisser, ou bien elle me renvoyait des signaux qui me faisaient penser qu’elle n’allait pas tenir."

"C’est pour ça que j’ai aussi essayé de modifier un peu ma manière de piloter pour aller dans le sens de la voiture, mais je pense que je ne m’en suis pas très bien sorti. Et oui, j’espère juste qu’avec l’ancienne suspension, je vais retrouver de bonnes sensations."

Tout cela survient après ce qui fut sans doute le week-end le plus décevant d’Antonelli en F1 jusqu’à présent, à Spa, avec deux éliminations en SQ1 et Q1, mais il pense que ce changement va l’aider plus globalement : "Après les qualifs à Spa, je me suis clairement dit que je ne livrais pas la performance attendue."

"À Spa, j’ai vraiment fait une introspection, et j’en suis arrivé à la conclusion que, avec cette suspension, je n’étais plus capable de performer comme avant. Et que probablement, je ne m’étais pas non plus adapté de la meilleure manière pour en tirer le meilleur. Donc j’ai pris conscience que, pour le moment, je n’étais pas au niveau, et c’était difficile à accepter."

"Mais je pense aussi que c’est bénéfique, car cela me pousse à me fixer des objectifs, à vouloir me prouver quelque chose et à travailler encore plus dur sur moi-même. Ce n’était pas simple, mais je pense qu’en même temps, c’est utile, parce que cela te recentre et te pousse à aller plus loin dans ton engagement."