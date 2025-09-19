GP d’Azerbaïdjan, EL1 : Norris domine une séance très chaotique

Dix-septième manche de la saison 2025 de F1, le Grand Prix d’Azerbaïdjan se tient à Bakou ce week-end, et c’est une course difficile qui s’annonce pour les 20 pilotes, sur un tracé qui évolue énormément au fil du week-end.

Beaucoup d’entre eux l’ont dit, la préparation est cruciale et il ne faut pas manquer de roulage pour avoir une bonne expérience de la piste et de son évolution, afin d’être à l’aise au moment de la séance qualificative ce samedi après-midi, après trois heures d’essais libres.

Quelques équipes ont apporté des évolutions dans le paddock ce week-end, à commencer par Mercedes qui a un aileron avant revu. Red Bull a de nouvelles ailettes au bas de l’aileron arrière, près des roues, et Ferrari apporte de nouvelles écopes de freins avant pour mieux les refroidir.

Racing Bulls a légèrement revu la géométrie de ses écopes de freins avant et arrière. Du côté des six autres équipes, il n’y a aucune nouveauté, Bakou n’étant pas un circuit idéal pour apporter des évolutions. Il ne devrait pas non plus y en avoir beaucoup dans deux semaines à Singapour.

10h10 : La nouvelle du jour est qu’un virus frappe le paddock de Bakou. George Russell était absent hier, mais il sera de retour aujourd’hui. Cependant, d’autres personnes seraient frappées du même mal.

10h17 : Le circuit de Bakou présente deux particularités, celle d’avoir plus de 2 kilomètres consécutifs de pleine charge, et celui d’avoir la partie de piste la plus étroite. Esteban Ocon expliquait hier ce qui, selon lui, est la partie la plus difficile à négocier du tracé.

10h22 : On a appris en marge de ce week-end que Cadillac devrait bientôt rouler à Silverstone avec une vieille monoplace de Ferrari, et un Sergio Pérez qui, contrairement à Valtteri Bottas, est libre de tout engagement.

10h28 : La température de l’air est de 24 degrés, et celle de la piste de 34 degrés. Il n’y a pas de risques de pluie pour cette séance, mais ce n’est pas totalement exclu pour la suite du week-end.

10h30 : La séance est lancée !

10h34 : Gabriel Bortoleto tire tout droit, sans gravité, alors que presque tous les pilotes sont en piste.

10h37 : Charles Leclerc pose une première référence personnelle en 1’47"463.

10h38 : George Russell signe le meilleur temps, battu par Isack Hadjar. Les chronos vont beaucoup évoluer en ce début de week-end.

10h39 : Russell dit sentir une odeur de brûlé, et il pense que ce sont ses freins. Nico Hülkenberg relaie Hadjar en tête, et il a ensuite été battu par Lando Norris en 1’44"974, tandis qu’Alex Albon a perdu un rétroviseur sur sa Williams.

10h40 : Oscar Piastri est victime d’un problème sur sa monoplace et il est pour l’instant au stand, sorti de sa voiture.

10h41 : Leclerc prend la deuxième place entre Norris et Verstappen.

10h43 : Russell prend la main en 1’44"150 et Norris fait mieux en 1’43"747, non sans une erreur. Et le drapeau rouge est déployé ! Une pièce de carbone est présente sur la piste dans le dernier virage, en pleine trajectoire.

10h46 : C’est en réalité une partie du vibreur qui est en train de se décoller, et le seul commissaire qui tente d’y remédier semble bien impuissant face à la tâche devant lui. C’est le diffuseur de la Williams de Sainz qui, en glissant, a arraché un bout du vibreur.

10h47 : Russell se plaint de talonnage de sa voiture en ligne droite, et c’est l’occasion de lui découvrir une voix très enrouée, signe qu’il est encore bien malade.

10h50 : La séance semble reprendre !

10h52 : McLaren confirme que c’est un problème moteur qui touche la MCL39 de Piastri.

10h57 : Aucun pilote n’a repris la piste, et la confusion règne quelque peu car des drapeaux jaunes sont agités. Bonne nouvelle pour Oscar Piastri, il est en train de remonter dans sa voiture et n’aura perdu que peu de temps.

11h00 : On arrive à la mi-séance, et malgré l’absence de drapeau rouge sur l’écran officiel, la séance n’a en fait pas repris. On attend que les pilotes puissent reprendre la piste et la direction de course entretien un flou artistique total en montrant à l’écran des drapeaux jaunes et drapeaux verts successifs.

11h02 : La FIA travaille toujours sur le vibreur au virage 16, et la séance est donc en attente. Image étonnante : des commissaires sont en bord de piste à d’autres endroits du circuits, alignés sur la ligne extérieure. Décidément, cette séance est très étonnante.

11h08 : La séance va reprendre à 11h09 ! Les moteurs sont relancés.

11h09 : La séance est cette fois relancée ! Et les pilotes sont nombreux à attendre le feu vert au bout des stands.

11h10 : Bortoleto a commis une erreur à la sortie des stands, mais sans gravité. Il reste moins de 20 minutes aux pilotes pour rattraper autant que possible le temps perdu.

11h14 : Piastri signe son premier temps et se place neuvième.

11h15 : Verstappen améliore et se positionne deuxième à 0"043. Hadjar a été gêné par Sainz

11h18 : Norris signe le meilleur temps en 1’42"704, une amélioration de plus d’une seconde. Piastri améliore également et remonte au troisième rang.

11h20 : Lewis Hamilton dit avoir touché le mur, son équipe lui confirme une crevaison et il parle d’un aileron endommagé.

11h21 : Leclerc remonte en deuxième place à une demi-seconde de Norris.

11h22 : Le replay montre que Hamilton a touché le mur à l’intérieur d’un virage, et la dérive extérieure de son aileron est en effet cassée.

11h24 : Hadjar remonte au septième rang, Bortoleto est dixième, juste derrière Antonelli. Des drapeaux jaunes soudains apparaissent de manière totalement aléatoire sur l’écran, sans que l’on comprenne ce qui se passe du côté de la direction de course.

11h25 : Albon a touché le mur au virage 15 mais se place quatrième, le difficile angle droit après la descente depuis le château. Tsunoda remonte au cinquième rang, 0"052 devant Verstappen qui est en piste.

11h26 : Verstappen fait une erreur dans le virage 15 et va dans l’échappatoire.

11h28 : Piastri est remonté au deuxième rang.

11h29 : Le drapeau jaune est déployé car Hadjar et Ocon ont fait un tout droit en même temps.

11h30 : La séance est terminée !

11h31 : A noter que Colapinto est sous enquête pour une infraction au drapeau rouge.

Norris termine donc la séance en tête devant Piastri et Leclerc. Russell est quatrième devant Albon, Tsunoda et Verstappen qui n’a pas refait de chrono en fin de séance. Sainz, Lawson et Hadjar complètent le top 10.

Antonelli suit devant Hülkenberg, Hamilton et Bortoleto, puis Alonso, Bearman, Stroll, Ocon, et les Alpine de Colapinto et Gasly. On se retrouve à 13h40 pour le direct de la deuxième séance !