Tsunoda : La Red Bull RB21 ’fait des choses que je n’arrive pas à prédire’

Yuki Tsunoda s’est bien rattrapé après son accident des EL2 en atteignant la Q3 du Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Red Bull regrette d’avoir raté son dernier tour de qualif, et déplore des difficultés qui surgissent quand il se rapproche de la limite en fin de séance.

"C’était ok pour la Q3, ça allait, mais le tour était compliqué à la fin, et il y a toujours des choses que je n’arrive pas à mettre bout à bout à la fin. Je ne sais pas si c’est l’expérience ou autre chose, mais la voiture fait des choses que je n’arrive pas à prédire" a déclaré Tsunoda.

Le Japonais est sceptique quant à sa possibilité de briller en course, mais il reste un peu confiant car la RB21 est réglée davantage pour les longs relais que pour les tours rapides, et il pourrait donc de nouveau viser des points.

"Les réglages sont davantage tournés vers la course que vers les qualifications, et les relais de course étaient meilleurs que ceux de qualifs. J’ai un peu plus de confiance pour la course par rapport au rythme que j’avais en EL2, mais sur les relais courts, ce n’est pas génial."