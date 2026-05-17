’Il se promenait... puis gagnait’ : le génie de Prost raconté de l’intérieur

Figure emblématique de la Formule 1, Alain Prost continue de susciter l’admiration bien des années après sa carrière. Quadruple champion du monde, le Français a marqué son époque par son intelligence de course et sa précision, des qualités que l’ancien ingénieur de McLaren, John Barnard, a pu observer de très près.

Barnard, qui a travaillé avec Prost lors de son passage chez McLaren, période durant laquelle il a conçu les monoplaces avec lesquelles le Français a décroché ses deux premiers titres mondiaux en 1985 et 1986, a mis en lumière deux traits majeurs qui, selon lui, distinguaient le pilote tricolore de ses rivaux.

Le premier concerne son style de pilotage, d’une fluidité exceptionnelle, qui lui permettait de préserver ses pneumatiques mieux que quiconque.

"Ce qui m’a marqué quand j’ai travaillé avec lui, c’est qu’il était fantastique avec les pneus," explique Barnard.

"Je le voyais prendre le départ. À l’époque, on roulait avec les pleins d’essence, sans ravitaillement. Et il faisait les dix premiers tours très tranquillement. On se demandait : ’Mais qu’est-ce qu’il fait ? Il se promène’."

Mais cette approche s’avérait redoutablement efficace sur la durée : "Puis, progressivement, il augmentait le rythme encore et encore. Et pendant que tout le monde détruisait ses pneus, lui arrivait à la fin avec des gommes parfaites. Il était brillant dans la gestion des pneus."

Au-delà de ses qualités de pilotage, Barnard souligne également l’implication technique de Prost, un aspect souvent cité pour expliquer son surnom de "Professeur". Selon l’ingénieur britannique, le Français possédait une mémoire impressionnante des réglages utilisés.

"Ce dont je me souviens, c’est qu’il se rappelait des réglages de la voiture," confie-t-il. "Je pouvais lui dire : ’Peut-être qu’on devrait assouplir la barre antiroulis avant’. Et il me répondait : ’On avait utilisé le réglage numéro trois’."

Une précision d’autant plus remarquable que ces détails remontaient parfois à plusieurs courses auparavant.

"C’était quatre Grands Prix plus tôt. Il me disait : ’Oui, je me souviens de ce qu’on avait fait’. Je trouvais ça assez impressionnant."

Présent à ses côtés, Prost lui-même a réagi avec le sourire, preuve que cette mémoire ne l’a jamais quitté.

"Même aujourd’hui, je me souviens de certains réglages de 1984."