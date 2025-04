Russell essaie d’être ’réaliste’ mais est un peu déçu de sa troisième place

George Russell est à la fois satisfait et déçu de sa qualification au Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Mercedes F1 se serait contenté d’une troisième place avant de faire la séance, mais il admet qu’en voyant le rythme de sa W16, il a un moment espéré faire mieux.

"Pour être honnête, avant la séance j’aurais accepté la troisième place, mais quand j’ai vu comment c’était très serré, et le tour qui était proche, on pense toujours qu’il y en a un peu plus, mais il faut être réaliste. Sur un circuit si rapide, on n’a pas le rythme des McLaren, et Max a fait un travail incroyable, bravo à lui" a déclaré Russell.

Le Britannique semble sceptique quant au fait que Max Verstappen soit ressorti pour deux tours pendant que lui n’en a fait qu’un seul après l’accident de Lando Norris, et il reconnait que la pression était importante.

"C’était une séance piégeuse avec le drapeau rouge au milieu de la séance, nous avons dû faire un seul tour qui comptait à la fin. C’était intéressant car la Red Bull a fait deux tours, mais la troisième place est bonne et la course sera longue demain."