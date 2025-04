Ferrari : Leclerc visait mieux que la 4e place, Hamilton est déjà heureux d’être en Q3

Charles Leclerc a signé le 4e temps des qualifications à Djeddah et le pilote Ferrari espérait certainement mieux et intégrer le top 3, derrière les McLaren. Mais avec Lando Norris éliminé de la Q3 dès le début, le Monégasque pouvait viser mieux assurément.

"C’est encore décevant, je suis déçu encore une fois, mais c’est comme ça depuis le début de la saison. On n’a pas la performance, le tour était très bien, la voiture était compliquée à conduire mais je réussis à faire le maximum, mais la performance n’est pas là. On est à quatre dixièmes, ou trois dixièmes huit, donc il faut qu’on bosse."

Est-il à la limite ?

"Oui, sur tous les tours depuis qu’on a pris cette direction je suis plutôt content, l’équilibre est bon mais ce qu’il nous manque, c’est le grip en général. Il y a du positif car ça me permet d’extraire le maximum de la voiture à chaque fois, mais c’est encore plus décevant quand on fait le maximum, un bon tour et qu’il n’y a pas assez de grip. J’arrive dans les virages 13, 16, il n’y a pas assez de grip, beaucoup de survirage et il faut accepter cette situation et faire le maximum."

Quels sont ses espoirs pour la course ?

"Pas grand chose, en course ça va être compliqué de gagner des positions. C’est une piste rapide, un circuit en ville donc ça va être difficile d’aller chercher les gars devant, mais si on prend un bon départ, pourquoi pas."

Lewis Hamilton s’est confié après sa septième place en qualifications, un peu laborieuse.

"Comme toujours, les qualifications ont été difficiles. Je n’étais nulle part de tout le week-end – 13e je crois dans presque toutes les séances – donc, honnêtement, je suis reconnaissant d’avoir atteint la Q3 et d’avoir terminé septième."

"Un dernier tour pas spectaculaire, mais j’ai progressé tout le week-end. J’avais besoin d’un meilleur tour à la fin, mais comme je l’ai dit, je suis simplement reconnaissant d’être là. Il reste encore beaucoup de temps à trouver."

"Espérons-nous que la course sera encore meilleure. Je prie plutôt ! Essayer de créer un lien avec cette voiture sur un seul tour est quelque chose que j’ai beaucoup de mal à faire en ce moment."

"Mais nous n’abandonnons pas. Quand on veut, on peut. On continue à attaquer, on essaie, on a un soutien incroyable, alors on continue à travailler dur."