Transferts F1 : les contrats de tous les pilotes passés au crible, la moitié arrive à expiration !

Après une saison 2025 marquée par relativement peu de mouvements, la grille de la Formule 1 pourrait connaître une tout autre physionomie dans quelques mois. Hormis l’arrivée de Cadillac et le retour de deux pilotes expérimentés, les changements ont été limités pour 2026. Mais avec plus de la moitié du plateau dont le contrat arrive à échéance à la fin de l’année, les prochaines semaines pourraient être déterminantes sur le marché des pilotes.

Le jeu des chaises musicales pourrait donc reprendre de plus belle à la reprise de la saison, comme nous l’avons détaillé dans notre dernier article à retrouver ici. Voici la situation contractuelle de chacun des pilotes de la grille 2026.

McLaren : Norris et Piastri solidement installés

Chez McLaren, la situation est particulièrement stable... a priori. Lando Norris est officiellement lié à l’équipe jusqu’en 2027, tandis qu’Oscar Piastri devrait rester jusqu’en 2028.

Le contrat actuel de Norris, annoncé en janvier 2024, confirmait sa présence chez McLaren jusqu’à la fin de la saison 2026, comme pour Piastri à l’époque. Cependant, l’équipe avait évoqué un engagement "à long terme" ce qui laisse penser que le Britannique est également couvert pour 2027.

Piastri, de son côté, avait prolongé son contrat en mars 2025 avec un accord qualifié de "pluriannuel". Tout porte donc à croire que l’Australien est engagé au moins jusqu’à la fin de 2028. Si Max Verstappen ne vient pas prendre sa place...

Mercedes : Antonelli au cœur des interrogations

Mercedes constitue l’un des dossiers les plus intéressants. George Russell est annoncé sous contrat jusqu’en 2027 inclus, alors que Kimi Antonelli arrive au terme de son engagement à la fin de 2026.

Les deux hommes, qui se disputent actuellement le titre mondial, n’avaient été officiellement confirmés pour la saison 2026 qu’en octobre dernier. Le retard pris dans cette annonce avait notamment été alimenté par la possibilité de voir Max Verstappen devenir disponible.

Cette éventualité pourrait-elle de nouveau jouer un rôle cette année ? Peu probable. Le contrat de Russell est réputé courir jusqu’en 2027, même si la manière dont sa prolongation a été présentée pourrait laisser certaines portes ouvertes pour la saison prochaine.

Antonelli, lui, pourrait théoriquement se retrouver au centre du marché. Officiellement, son contrat s’arrête fin 2026. Mais à la lumière de sa saison en cours, Mercedes F1 va sans aucun doute le conserver le plus longtemps possible !

Red Bull : Verstappen sous contrat, mais pas forcément prisonnier

Sur le papier, Max Verstappen est engagé chez Red Bull jusqu’en 2028. Le quadruple champion du monde avait signé son contrat actuel en 2022.

Mais cet accord comporte des clauses liées aux performances, offrant potentiellement au Néerlandais une porte de sortie anticipée. Verstappen a par ailleurs déclaré récemment qu’il quitterait la Formule 1 pour 2027 si son évolution ne lui plaisait pas. Il a par ailleurs engagé, via ses manages, des discussions avec McLaren au moment du mois de juin. Sont-elles encore d’actualité ? Max n’a rien voulu confirmer.

Le cas d’Isack Hadjar est beaucoup plus simple. Promu aux dépens de Yuki Tsunoda, le Français est officiellement annoncé dans l’équipe pour la seule saison 2026. Ses performances face à Verstappen ont été plutôt convaincantes pour sa première campagne au sein de l’équipe mère, même si les limites de la monoplace ont réduit ses possibilités de briller davantage.

Ferrari : Leclerc verrouillé, Hamilton jusqu’en 2027

Ferrari est l’une des rares équipes à pouvoir regarder le marché avec une certaine sérénité.

Charles Leclerc dispose désormais de ce qui est considéré comme le plus long contrat de la grille, jusqu’en 2030 au moins. Lors de l’annonce de sa prolongation, Ferrari s’était montrée volontairement peu précise, indiquant simplement que le Monégasque continuerait à "porter les couleurs de l’équipe pour les prochaines saisons".

Son précédent accord, déjà annoncé comme courant sur "plusieurs saisons supplémentaires," devait prendre fin en 2029. Selon les informations disponibles, la nouvelle entente repousse donc cette échéance au-delà de 2030.

Pour Lewis Hamilton, la durée exacte de son contrat n’a jamais été officiellement communiquée. Il était toutefois largement admis qu’il comportait un engagement minimum de deux ans avec une option en sa faveur pour 2027. Le septuple champion du monde a récemment confirmé, au Grand Prix du Canada, qu’il était engagé au moins jusqu’à la fin de 2027.

Williams : Albon sécurisé, Sainz dans l’attente

Chez Williams, Alex Albon est engagé jusqu’à au moins la fin de 2026, après avoir signé en 2024 un contrat "pluriannuel". Le Thaïlandais n’est pas activement sur le marché et devrait rester chez Williams.

La situation de Carlos Sainz est différente. Arrivé chez Williams en 2025, l’Espagnol avait signé un "accord de deux ans assorti d’options de prolongation". Son avenir est redevenu un sujet majeur.

Sainz est particulièrement attentif aux performances de Williams, qui n’ont pas répondu aux attentes cette saison. Le marché pourrait donc dépendre autant de ses propres ambitions que de la capacité de l’équipe à retrouver le niveau espéré.

Racing Bulls : Lawson et Lindblad n’ont aucune garantie au-delà de 2026

Liam Lawson et Arvid Lindblad sont tous deux présentés comme les pilotes Racing Bulls pour la seule saison 2026.

Lawson a réussi à reconstruire sa carrière après sa rétrogradation chez Racing Bulls au début de la saison 2025, au point d’obtenir sa conservation pour 2026.

Lindblad, seul débutant de la grille cette année, s’est immédiatement illustré en inscrivant des points dès son premier Grand Prix, en Australie, avant de récidiver lors de la course sprint du Canada.

Leur situation pourrait donc être particulièrement intéressante dans quelques mois, notamment si Red Bull décide de modifier une nouvelle fois son duo avec Nicolas Tsolov qui frappe à la porte de la F1.

Aston Martin : Alonso et Stroll arrivent au bout

Fernando Alonso et Lance Stroll sont tous deux contractuellement liés à Aston Martin jusqu’à la fin de 2026.

Cette échéance intervient au terme d’une première saison particulièrement difficile pour l’équipe depuis le début de son partenariat d’usine avec Honda.

La situation d’Aston Martin sera donc scrutée avec attention : ses performances en 2026 pourraient influencer directement les décisions de ses deux pilotes, mais également celles de nombreux candidats susceptibles de convoiter une éventuelle place disponible.

Haas : Bearman en position de force, Ocon sous pression

Chez Haas, Ollie Bearman et Esteban Ocon sont tous deux engagés jusqu’à la fin de la saison 2026.

Le Français a toutefois fait l’objet de spéculations concernant une éventuelle rupture anticipée avec l’écurie. Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a fermement démenti les rumeurs de tensions entre les deux hommes ainsi que la possibilité d’une séparation en cours de saison, qualifiant ces informations de "conneries".

L’avenir des deux pilotes pourrait néanmoins devenir l’un des sujets du marché lorsque les équipes commenceront à préparer 2027. Haas souhaite conserver Bearman, c’est bien moins sûr pour Ocon, mis sous pression par son équipier depuis de nombreux mois maintenant.

Audi : Hulkenberg et Bortoleto disposent d’accords pluriannuels

Audi affiche une situation contractuelle plus confortable. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto bénéficient tous deux de contrats qualifiés de "pluriannuels".

L’équipe connaît une première saison en demi-teinte sous sa nouvelle identité d’Audi. La monoplace affiche parfois une vitesse intéressante, mais les problèmes de fiabilité ont coûté plusieurs opportunités. L’équipe devrait d’ailleurs compter davantage de points.

Le Brésilien dispute sa deuxième saison aux côtés de Hülkenberg, après la transition de Sauber vers l’équipe officielle Audi. Le contrat de l’Allemand couvrait 2025 et 2026 de façon ferme, tandis que certaines informations font état d’une option jusqu’en 2027, en faveur de l’Allemand. Il devrait l’excercer.

Alpine : Gasly tranquille, Colapinto doit confirmer

Pierre Gasly est confortablement installé chez Alpine jusqu’en 2028. Le Français avait prolongé son engagement au cours de la saison 2025.

Pour Franco Colapinto, la situation est plus ouverte puisqu’il est actuellement engagé jusqu’à la fin de 2026.

Ses performances du début de saison jouent toutefois clairement en sa faveur. Après une septième place à Miami, l’Argentin a décroché la sixième position au Canada, le meilleur résultat de sa carrière.

Flavio Briatore estime que cette dynamique le place sur la bonne trajectoire pour conserver son volant en 2027. Mais le conseiller exécutif d’Alpine a également expliqué vouloir conserver une certaine marge de manœuvre dans l’hypothèse où Verstappen rejoindrait une autre équipe et bousculerait le marché.

Cadillac : Perez et Bottas déjà sécurisés

Enfin, Sergio Pérez et Valtteri Bottas sont tous deux liés à Cadillac jusqu’en 2027.

Les deux anciens pilotes de pointe ont été recrutés avec des contrats "pluriannuels" afin de permettre à la nouvelle équipe de disposer d’une solide expérience pour ses débuts en Formule 1.

Pour l’instant, Pérez s’est globalement montré plus convaincant que Bottas. Des spéculations ont toutefois circulé sur une possible remise en cause de la situation du Finlandais, que ce soit immédiatement ou pour 2027.

Ces informations semblent toutefois largement infondées à ce stade même si Marcin Budkwoski, qui vient de remplacer Graeme Lowdon, pourrait apporter une autre vision à ce sujet !