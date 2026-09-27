Vowles : les ’efforts considérables’ de Williams F1 ont payé à Bakou

Williams F1 est parvenue à inscrire un point à Bakou au terme d’un week-end fait de hauts et de bas, et d’ascenseurs émotionnels, notamment autour de la voiture de Carlos Sainz. Arrivé en Q3, l’Espagnol a été pénalisé et est remonté en dixième place en course, avant d’être sous la menace d’une autre sanction. Finalement, il a gardé sa place et a donc inscrit un point qui vient récompenser un gros package d’évolutions pour le team.

James Vowles, directeur de l’écurie, a salué les performances de la FW48 évoluée, et n’a pas boudé son plaisir de voir les conséquences positives en matière de performance être à l’oeuvre en course pour aller chercher ce résultat.

"Bravo à l’équipe. Avant tout, merci à tous ceux qui ont travaillé sans relâche, jour et nuit. Il a fallu déployer des efforts considérables pour apporter les évolutions que nous présentons ce week-end" a apprécié le Britannique.

"Ce n’est pas une mince affaire que d’apporter deux nouveaux châssis, de réduire considérablement le poids de la monoplace et d’introduire une mise à jour aérodynamique, le tout simultanément pour l’épreuve de Bakou."

"Nous avons commencé à en parler il y a quelques mois, mais c’est vraiment formidable de voir le résultat final ici ce week-end. Et c’est une satisfaction de repartir avec un point, un seul, certes, mais un point tout de même, au terme d’un week-end et d’une course aux multiples rebondissements."

"On a vu qu’en qualifications, nous étions capables d’obtenir un bon résultat, mais la course a été en dents de scie. Et à certains moments, avec Carlos par exemple, nous n’avons pas réussi à retrouver la performance affichée lors des qualifications."

"Je pense que nous avons déjà quelques pistes à ce sujet, mais bravo à Carlos pour s’être battu jusqu’au bout pour décrocher ce point. On a pu constater que nous manquions de rythme lors du premier relais. Nous devons approfondir notre analyse pour comprendre pourquoi, car c’était une phase cruciale de la course où nous n’avons pas réussi à progresser."

Alex Albon a abandonné à cause d’un accident, mais Vowles ne l’accable pas.

"Quant à Alex, bravo à lui pour avoir tenu bon à sa position de départ, malheureusement, un freinage tardif couplé à une rafale de vent a mis fin à sa course. C’est vraiment dommage."

"Il pilotait incroyablement bien et la rafale l’a empêché de ralentir suffisamment, ce qui l’a envoyé dans le mur. C’est le propre de Bakou : c’est un circuit urbain, et ce genre d’aléa se paie cher. Nous allons reconstruire la voiture pour la Malaisie, qui a lieu la semaine prochaine. Mais Carlos était là, prêt à marquer des points."

"Nous venons de boucler la première étape d’une série de trois courses consécutives. Il reste beaucoup de travail, mais c’est positif de disposer désormais d’une voiture capable de se battre dans le peloton. Voyons ce que nous pourrons accomplir lors des prochaines courses."