Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 2 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste

A la fin de ces essais hivernaux de la saison 2026, Ferrari s’illustre clairement sur la performance pure grâce à Charles Leclerc, auteur du meilleur temps absolu des trois journées en 1:31.992 dont la compilation se trouve ci-dessous.

Le Monégasque a été clairement chercher le chrono hier alors que l’on est en moins sûr pour Mercedes et McLaren, qui le suivent. Red Bull est restée très compétitive avec Max Verstappen mais la performance pure reste un mystère, peut-être de manière volontaire.

Derrière les 4 équipes de pointe, Alpine F1, Haas et Audi sont dans un mouchoir, même si on ne connait pas les conditions de leurs meilleurs chronos. On ne peut pas en déduire une hiérarchie, juste qu’Audi F1 a plutôt réussi une bonne voiture pour se lancer dans cette nouvelle ère. Et un moteur qui semble aussi compétitif et de plus en plus fiable.

Racing Bulls et Williams sont clairement un peu en retrait de ces trois équipes alors que Cadillac a rassuré avec Valtteri Bottas sur la dernière heure de roulage.

Enfin, il est impossible de savoir ce que vaut l’Aston Martin. Le peu de roulage qu’elle a pu faire a été consacré à la découvrir et à la fiabiliser. Alonso et Stroll n’ont pas tenté de signer un chrono mais il y a bien d’autres problèmes, de fiabilité notamment, à régler avant d’y penser.

Les résultats des 3 jours d’essais de Bahreïn 2 compilés :

Pos. Pilote Voiture Temps Tours Pneus 1 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:31.992 202 C4 2 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:32.803 197 C3 3 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:32.861 222 C3 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:32.871 173 C3 5 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:33.109 204 C3 6 George Russell Mercedes W17 1:33.197 235 C3 7 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:33.408 122 C3 8 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:33.421 179 C5 9 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:33.487 199 C4 10 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:33.755 171 C4 11 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:33.818 180 C5 12 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:33.987 186 C4 13 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:34.149 240 C4 14 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:34.201 205 C4 15 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.260 125 C4 16 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:34.311 196 C5 17 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:34.532 167 C4 18 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:34.555 172 C5 19 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:35.290 131 C3 20 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:35.369 135 C5 21 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:35.974 32 C3 22 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:36.536 96 C3

Le kilométrage par équipe et par motoriste :

L’analyse du kilométrage par équipe met en lumière à la fois la fiabilité et l’activité sur piste. Mercedes F1 se démarque à nouveau après une 1ère semaine de Bahreïn inquiétante. 432 tours et 2338 kilomètres, c’est 10 tours de mieux que ce que McLaren et Williams avaient réalisé la semaine passée.

Racing Bulls, Haas et McLaren suivent et creusent un peu l’écart sur le groupe Williams - Alpine - Audi. On trouve enfin Red Bull en 8e position et Ferrari en 9e ! Des pépins de fiabilité pour les deux équipes ont coûté cher, notamment à Hamilton jeudi matin (5 tours couverts seulement).

Cadillac est en retrait, l’équipe n’ayant jamais réussi à lancer ses programmes de roulage intensifs dès les débuts de séance. Et on ne tirera pas plus sur l’ambulance Aston Martin F1, très loin derrière les autres...

Pos. Equipe Tours Kilomètres 1 Mercedes F1 432 2338 2 Racing Bulls 407 2202,7 3 Haas F1 404 2186,5 4 McLaren F1 395 2137,7 5 Williams F1 368 1991,6 6 Alpine F1 359 1942,9 7 Audi F1 357 1932,1 8 Red Bull Racing 329 1780,6 9 Ferrari 324 1753,5 10 Cadillac F1 266 1439,6 11 Aston Martin F1 128 692,7

Du côté des motoristes, Mercedes domine comme à Barcelone et Bahreïn 1 avec 8410 km (contre 7819 km la semaine dernière), Ferrari suit avec 5379 km (contre 6121 km la semaine dernière), et Red Bull Powertrains Ford atteint un total de 3983 km, soit 357 de mieux que la semaine passée. Audi F1 réussit un beau score avec une seule équipe. Quant à Honda, il va falloir vraiment travailler très dur pour remonter la pente question fiabilité.

Pos. Moteur Tours Kilomètres 1 Mercedes 1554 8410,3 2 Ferrari 994 5379,5 3 RBPT Ford 736 3983,2 4 Audi F1 357 1932,1 5 Honda 128 692,7

Rappel des résultats jour par jour :

* les liens mènent vers les résumés des journées correspondantes

Mercredi, 1er jour

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 George Russell Mercedes W17 1:33.459 76 02 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:33.469 70 03 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:33.739 70 04 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.052 54 05 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:34.158 69 06 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.260 66 07 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:34.299 44 08 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:34.311 55 09 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:35.254 60 10 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:35.263 71 11 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:35.690 55 12 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:35.753 61 13 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.778 42 14 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:35.898 61 15 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:35.974 26 16 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:36.418 65 17 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:36.536 28 18 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.741 49 19 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:36.769 75 20 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:36.798 35 21 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:38.191 24

Jeudi, 2e jour

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:32.803 79 02 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:32.861 86 03 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:33.162 139 04 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:33.408 78 05 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:33.453 72 06 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:33.818 120 07 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:33.987 73 08 George Russell Mercedes W17 1:34.111 77 09 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:34.201 58 10 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:34.532 106 11 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:34.555 117 12 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:35.263 29 13 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.279 69 14 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:35.369 50 15 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:37.472 68 16 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:40.193 58

Vendredi, 3e jour