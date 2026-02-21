Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 2 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste
La compilation des données de la 2e semaine
A la fin de ces essais hivernaux de la saison 2026, Ferrari s’illustre clairement sur la performance pure grâce à Charles Leclerc, auteur du meilleur temps absolu des trois journées en 1:31.992 dont la compilation se trouve ci-dessous.
Le Monégasque a été clairement chercher le chrono hier alors que l’on est en moins sûr pour Mercedes et McLaren, qui le suivent. Red Bull est restée très compétitive avec Max Verstappen mais la performance pure reste un mystère, peut-être de manière volontaire.
Derrière les 4 équipes de pointe, Alpine F1, Haas et Audi sont dans un mouchoir, même si on ne connait pas les conditions de leurs meilleurs chronos. On ne peut pas en déduire une hiérarchie, juste qu’Audi F1 a plutôt réussi une bonne voiture pour se lancer dans cette nouvelle ère. Et un moteur qui semble aussi compétitif et de plus en plus fiable.
Racing Bulls et Williams sont clairement un peu en retrait de ces trois équipes alors que Cadillac a rassuré avec Valtteri Bottas sur la dernière heure de roulage.
Enfin, il est impossible de savoir ce que vaut l’Aston Martin. Le peu de roulage qu’elle a pu faire a été consacré à la découvrir et à la fiabiliser. Alonso et Stroll n’ont pas tenté de signer un chrono mais il y a bien d’autres problèmes, de fiabilité notamment, à régler avant d’y penser.
Les résultats des 3 jours d’essais de Bahreïn 2 compilés :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|Pneus
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:31.992
|202
|C4
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:32.803
|197
|C3
|3
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.861
|222
|C3
|4
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.871
|173
|C3
|5
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:33.109
|204
|C3
|6
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.197
|235
|C3
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:33.408
|122
|C3
|8
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:33.421
|179
|C5
|9
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:33.487
|199
|C4
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:33.755
|171
|C4
|11
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:33.818
|180
|C5
|12
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:33.987
|186
|C4
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.149
|240
|C4
|14
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:34.201
|205
|C4
|15
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.260
|125
|C4
|16
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:34.311
|196
|C5
|17
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.532
|167
|C4
|18
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:34.555
|172
|C5
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:35.290
|131
|C3
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:35.369
|135
|C5
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:35.974
|32
|C3
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:36.536
|96
|C3
Le kilométrage par équipe et par motoriste :
L’analyse du kilométrage par équipe met en lumière à la fois la fiabilité et l’activité sur piste. Mercedes F1 se démarque à nouveau après une 1ère semaine de Bahreïn inquiétante. 432 tours et 2338 kilomètres, c’est 10 tours de mieux que ce que McLaren et Williams avaient réalisé la semaine passée.
Racing Bulls, Haas et McLaren suivent et creusent un peu l’écart sur le groupe Williams - Alpine - Audi. On trouve enfin Red Bull en 8e position et Ferrari en 9e ! Des pépins de fiabilité pour les deux équipes ont coûté cher, notamment à Hamilton jeudi matin (5 tours couverts seulement).
Cadillac est en retrait, l’équipe n’ayant jamais réussi à lancer ses programmes de roulage intensifs dès les débuts de séance. Et on ne tirera pas plus sur l’ambulance Aston Martin F1, très loin derrière les autres...
|Pos.
|Equipe
|Tours
|Kilomètres
|1
|Mercedes F1
|432
|2338
|2
|Racing Bulls
|407
|2202,7
|3
|Haas F1
|404
|2186,5
|4
|McLaren F1
|395
|2137,7
|5
|Williams F1
|368
|1991,6
|6
|Alpine F1
|359
|1942,9
|7
|Audi F1
|357
|1932,1
|8
|Red Bull Racing
|329
|1780,6
|9
|Ferrari
|324
|1753,5
|10
|Cadillac F1
|266
|1439,6
|11
|Aston Martin F1
|128
|692,7
Du côté des motoristes, Mercedes domine comme à Barcelone et Bahreïn 1 avec 8410 km (contre 7819 km la semaine dernière), Ferrari suit avec 5379 km (contre 6121 km la semaine dernière), et Red Bull Powertrains Ford atteint un total de 3983 km, soit 357 de mieux que la semaine passée. Audi F1 réussit un beau score avec une seule équipe. Quant à Honda, il va falloir vraiment travailler très dur pour remonter la pente question fiabilité.
|Pos.
|Moteur
|Tours
|Kilomètres
|1
|Mercedes
|1554
|8410,3
|2
|Ferrari
|994
|5379,5
|3
|RBPT Ford
|736
|3983,2
|4
|Audi F1
|357
|1932,1
|5
|Honda
|128
|692,7
Rappel des résultats jour par jour :
* les liens mènent vers les résumés des journées correspondantes
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.459
|76
|02
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:33.469
|70
|03
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:33.739
|70
|04
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.052
|54
|05
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:34.158
|69
|06
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.260
|66
|07
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:34.299
|44
|08
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:34.311
|55
|09
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:35.254
|60
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:35.263
|71
|11
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:35.690
|55
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:35.753
|61
|13
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.778
|42
|14
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:35.898
|61
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:35.974
|26
|16
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:36.418
|65
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:36.536
|28
|18
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:36.741
|49
|19
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:36.769
|75
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:36.798
|35
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:38.191
|24
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:32.803
|79
|02
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.861
|86
|03
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:33.162
|139
|04
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:33.408
|78
|05
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:33.453
|72
|06
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:33.818
|120
|07
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:33.987
|73
|08
|George Russell
|Mercedes W17
|1:34.111
|77
|09
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:34.201
|58
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.532
|106
|11
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:34.555
|117
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:35.263
|29
|13
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.279
|69
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:35.369
|50
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:37.472
|68
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:40.193
|58
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:31.992
|132
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:32.871
|47
|03
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:33.109
|65
|04
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.197
|82
|05
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:33.421
|118
|06
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:33.487
|88
|07
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:33.755
|71
|08
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:33.916
|49
|09
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:34.149
|165
|10
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:34.342
|141
|11
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.352
|66
|12
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:34.494
|82
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.511
|59
|14
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:35.290
|38
|15
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:36.019
|64
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:40.842
|61
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|- :—.---
|6
