Cadillac F1 n’est pas encore prête mais peut ’identifier ses points faibles’

Cadillac F1 en a terminé de sa première pré-saison en catégorie reine, après trois semaines chargées en piste à Barcelone puis à Bahreïn. Malgré quelques problèmes récurrents et un niveau de performance inférieur à la concurrence, l’équipe a pu engranger énormément de données.

Sergio Pérez explique qu’en dépit d’un contexte délicat qui voit l’équipe débuter en Formule 1, le moral est bon car l’équipe apprend sans arrêt de sa voiture, mais aussi de ce qu’elle doit faire sur le plan opérationnel.

"Nous vivons de bons moments, on progresse à chaque fois qu’on roule, on accumule des kilomètres, ce qui a été la partie la plus importante" a déclaré Pérez après avoir conclu sa dernière matinée de tests.

"On savait que ce serait un démarrage difficile, mais tout dépendra de la vitesse à laquelle on peut développer à partir d’ici. On a fait beaucoup de kilomètres, j’en ai fini de mes essais mais on continue à mettre en ordre des détails avant Melbourne."

Le travail abattu depuis le shakedown permet au moins d’avoir des pistes de travail prioritaires avant Melbourne : "Il s’agit de trouver les points faibles. Pour le moment, l’équilibre de la voiture est bon. Je pense que nous avons une voiture bien équilibrée."

Pérez ne veut toutefois pas enjoliver la situation de l’équipe et reconnait que la préparation n’est pas encore terminée : "Non, bien sûr, mais il faut qu’on se lance et qu’on continue à faire beaucoup de travail. En tant qu’équipe nouvelle, avec tous les services qui doivent être opérationnels, ça va prendre du temps."

C’est Valtteri Bottas qui a conclu la semaine pour Cadillac, non sans avoir connu des couacs mécaniques qui l’ont empêché de parcourir beaucoup de tours. Mais le Finlandais a pu abaisser la marque et chercher un peu de performance.

"Aujourd’hui, nous avons conclu les essais de pré-saison après deux semaines productives à Bahreïn. Nous avons continué à optimiser notre temps en piste afin de mieux comprendre la voiture, d’affiner notre fonctionnement en équipe et d’identifier les points à améliorer. Nous allons maintenant analyser les précieuses données recueillies dans le cadre de nos derniers préparatifs avant la toute première course de l’équipe. Tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent a contribué à nos débuts. Nous sommes impatients de prendre enfin le départ."

Graeme Lowdon, directeur de l’écurie, tire le bilan avant l’Australie.

"Ces deux semaines à Bahreïn ont été très productives. Quelques petits soucis ici et là, comme pour toutes les écuries de Formule 1, mais dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits des progrès accomplis. Nous disposons d’une bonne base qui nous prépare idéalement pour notre première course à Melbourne. C’est un immense succès d’être arrivés là où nous en sommes, et je suis extrêmement reconnaissant et fier de tous les membres de l’équipe pour leur travail acharné."