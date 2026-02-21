41 366 km, 591 trains de pneus : la pré-saison la plus intense de Pirelli F1

La dernière journée des essais hivernaux 2026 a été marquée par un chrono fulgurant signé par Charles Leclerc (Ferrari) qui a établi hier le temps absolu le plus rapide de cette pré-saison, bouclant le tour de Sakhir en 1’31’’992 sur un nouveau train de pneus Pirelli C4. Cette performance vient couronner deux semaines d’essais et améliore de huit dixièmes le précédent meilleur temps, détenu par Kimi Antonelli et signé jeudi.

Le Monégasque a devancé hier Lando Norris (McLaren) en 1’32’’871, Max Verstappen (Red Bull) en 1’33’’109, et George Russell (Mercedes) en 1’33’’197, tous sur le pneu C3, mais incapables de battre le chrono de référence de Leclerc sur ce pneu (1’32’’655). Derrière, Pierre Gasly (Alpine) a signé son meilleur temps de la journée sur le C5 en 1’33’’421.

Le composé le plus tendre, le C5, a également été utilisé par Alpine et Williams pour des runs courts, tandis qu’Aston Martin n’a pas exploité cette option. L’équipe d’Adrian Newey n’a bouclé que six tours sur le C3 avant de cesser toute activité sur la piste.

Sur les pneus plus durs, les meilleurs temps ont été réalisés par Gabriel Bortoleto (Audi) sur le C1 en 1’37’’294 et Arvin Lindblad (Racing Bulls) sur le C2 en 1’35’’238.

Les équipes ont combiné essais de performance et runs de longue distance. Parmi les relais notables, Gabriel Bortoleto a effectué 25 tours sur le C2, et Esteban Ocon 24 tours sur le C1. Le Français a été le seul à monter un train d’intermédiaires pour quatre tours afin de tester le comportement de l’aileron avant.

Sur l’ensemble de la semaine, 20 693 km ont été couverts, majoritairement sur le pneu C3 (61 %), qui reste le composé le plus utilisé. Les onze équipes ont totalisé 41 366 km sur six jours, soit plus que la circonférence de la Terre. Depuis mercredi, 326 trains de pneus slicks ont été utilisés, portant le total de la pré-saison à 591 trains.

Mario Isola, directeur Motorsport de Pirelli, a analysé la semaine.

"Les changements radicaux introduits sur les F1 ont naturellement déplacé l’attention des équipes vers les motorisations et l’aérodynamique plutôt que vers les pneus ces derniers jours. Les dernières phases d’essais sont habituellement dédiées à l’optimisation du package voiture-pneu, mais certaines équipes n’ont pas encore atteint ce stade."

Selon lui, les retours de piste confirment les simulations : "Les pilotes ont pu gagner en confiance avec l’ensemble de la gamme Pirelli à travers les essais de performance et les longs relais, y compris sur les C4 et C5, qui ne sont pas particulièrement adaptés à un circuit comme Sakhir. La résistance mécanique a semblé solide pour toutes les options, sans signe de graining ou de blistering. Les niveaux de dégradation sont probablement plus élevés que ce que nous attendons pour la course de Bahreïn, où les températures seront plus basses et les voitures plus développées."

Isola souligne également un point clé pour la saison : "Un thème central sera certainement la gestion des températures entre les essieux, en particulier avant la première course à Melbourne. Les charges plus faibles d’un circuit urbain pourraient nécessiter une préparation plus intensive des pneus ou des couvertures chauffantes à température différenciée, notamment en qualifications."

"Il sera intéressant de découvrir en Australie combien d’équipes auront ’caché’ la puissance de leur moteur pour ne pas dévoiler leur jeu. Il ne nous reste plus qu’à attendre deux semaines pour voir la véritable hiérarchie."