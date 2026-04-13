McLaren F1 prépare sa riposte technique pour Miami

Après un début de saison chaotique, McLaren entrevoit enfin des motifs d’optimisme, tout en restant consciente de l’ampleur du travail à accomplir.

L’écurie de Woking a réussi à aligner ses deux monoplaces au départ au Japon, une première cette saison, après l’épisode embarrassant du double abandon avant même le départ lors du Grand Prix de Chine. En cause, une interaction complexe entre le logiciel de contrôle de l’unité de puissance et le système de transmission, qui avait empêché les deux MCL40 de prendre le départ.

À Suzuka, la MCL40 a toutefois laissé entrevoir un potentiel réel. La performance solide d’Oscar Piastri a notamment confirmé que le concept de la monoplace repose sur des bases saines, même si plusieurs faiblesses majeures restent à corriger.

Dès l’ouverture de la saison à Melbourne, un défaut important était apparu : une dégradation excessive des pneumatiques. Un problème également observé à Shanghai, lors de la course sprint, seul roulage auquel McLaren a pu participer ce week-end-là en raison de son absence du Grand Prix.

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, ne s’en cache pas : la monoplace accuse un retard de développement et nécessite des évolutions significatives avant la reprise du championnat à Miami. Ces améliorations viseront en priorité à corriger la gestion des pneumatiques, un souci qui semble lié à un équilibre aérodynamique imparfait, tout en augmentant le niveau de performance global pour éviter de perdre du terrain face aux concurrents directs.

Motorisée par Mercedes, McLaren ne pourra pas bénéficier d’évolution de son moteur et des concessions du programme ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) que la FIA devrait accorder à Ferrari, Audi et Honda à partir du Grand Prix d’Espagne. Dans ce contexte, la progression passera exclusivement par des évolutions aérodynamiques et de châssis.

L’objectif est clair : redéfinir l’empreinte aérodynamique de la MCL40 afin de mieux répartir les appuis, de rendre les transferts de charge moins brusques et moins sensibles, et de corriger un biais actuellement trop marqué vers l’avant.

Comme l’ensemble du plateau, McLaren introduira des nouveautés à Miami. Mais plutôt que de chercher à répondre directement aux solutions des rivaux, les ingénieurs de Woking devraient concentrer leurs efforts sur la correction des faiblesses structurelles de la MCL40.

En Floride, de nouvelles versions des principales surfaces aérodynamiques, notamment les éléments des ailerons, sont attendues, accompagnées d’une révision minutieuse du plancher. Des évolutions peu spectaculaires visuellement, mais essentielles pour construire une base aérodynamique plus cohérente avec la dynamique globale de la monoplace.