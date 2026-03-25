Super clipping, hauteur de caisse : Williams F1 parle des défis de Suzuka en 2026

Williams F1 arrive sur un des circuits les plus sélectifs du calendrier avec une monoplace qui risque d’y souffrir. La FW48 présente un surpoids et un manque de maniabilité, en plus de lacunes aérodynamiques, et ce cocktail risque d’être compliqué à exploiter sur le tracé de Suzuka, ce week-end au Grand Prix du Japon.

Paul Williams, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe, explique les défis de Suzuka, et note les modifications récentes apportées à l’asphalte, ainsi que leurs conséquences sur la monoplace et sa tenue de route.

"Suzuka présente une configuration unique en forme de huit avec plusieurs virages emblématiques. C’est un circuit rapide et fluide qui comporte de nombreux virages à haute vitesse et de fréquents changements de direction" a déclaré Williams.

"Les dépassements peuvent s’y révéler difficiles, car les virages 1 et 2 sont étroits et la ligne droite de départ/arrivée est relativement courte. Depuis notre dernière visite, la section ouest du tracé (des virages 7 à 17) a été entièrement resurfacée, complétant ainsi les travaux effectués sur la partie est l’année dernière."

"Comprendre le niveau d’adhérence de ce nouveau revêtement sera une priorité tout au long du week-end. Enfin, avec une organisation de l’événement fin mars, le temps devrait être frais. Si des conditions clémentes sont prévues pour vendredi, les prévisions pour samedi et dimanche sont actuellement plus incertaines, avec un risque d’averses passagères."

Le circuit de Suzuka sera un des six tracés de l’année à n’avoir que deux zones de mode ligne droite, et les réglages de suspension et de hauteur de caisse seront par conséquent très délicats à gérer pour allier l’efficience à la sécurité réglementaire.

"Les nouveaux règlements ne définissent que deux zones de mode ligne droite, la ligne droite de départ/arrivée et le tronçon entre les virages 14 et 15, toutes deux actives par temps sec ou humide. L’absence de zone SLM dans les virages 13 et 16 nécessitera des réglages précis de la hauteur de caisse à l’avant pour garantir la conformité aux exigences d’usure du patin avant."

Un niveau élevé de super clipping est attendu à Suzuka, que ce soit avec peu ou beaucoup de carburant, en raison de la nature très rapide du circuit et des temps de passage en courbe réduits. Par conséquent, nous pourrions voir les équipes utiliser la technique du lift and coast pour aider à gérer ce défi énergétique."

Williams se prépare aussi à travailler avec des pneus Pirelli durs, qui seront résistants et offriront possiblement une stratégie à un arrêt, mais pourraient apporter du graining. Cependant, l’équipe ne craint pas trop des perturbations à ce sujet.

"Pirelli a préconisé les gommes les plus dures, qui sont bien adaptées aux contraintes énergétiques élevées du circuit. Il sera crucial de comprendre l’impact du resurfaçage combiné aux températures fraîches sur la performance des pneus. Le phénomène de graining ne devrait pas être un problème majeur et sera probablement beaucoup moins présent qu’à Shanghai."

La possibilité de voir de multiples stratégies semble exclue, sauf en cas d’incident perturbateur : "Le Grand Prix devrait se jouer sur un seul arrêt, les pneus tendres ou médiums constituant tous deux des options viables pour le départ."

"À l’heure actuelle, une stratégie à deux arrêts ne semble pas favorable, il faudrait un changement significatif du taux de dégradation ou une réduction de la durée de vie des pneus pour que le peloton augmente le nombre de passages aux stands."