Stella sur Piastri : son début de saison m’inquiète et m’impressionne en même temps

Incroyable mais pourtant vrai : Oscar Piastri n’a toujours pas bouclé un seul tour en Grand Prix cette année. À Melbourne, il s’est crashé avant le départ en glissant sur un vibreur ; et à Shanghai, un problème sur son unité de puissance l’a empêché de se placer sur la grille.

Le 3e du dernier championnat du monde vit donc un début d’année cauchemardesque, même si ses performances pures ne sont pas vraiment en cause.

Plus inquiétant tout de même : avec la révolution réglementaire de 2026, le temps de roulage est particulièrement important en conditions de course. Ce dont est donc privé Oscar Piastri, hors courses sprint.

C’est ce point en particulier qui inquiète Andrea Stella : Oscar Piastri est le seul pilote du plateau, avec les pilotes Aston Martin F1, à ne pas avoir vu un drapeau à damiers !

« Avec une réglementation entièrement nouvelle et aussi une façon différente de courir, où vous devez maintenant, en tant que pilote, gérer l’énergie électrique, ce qui est crucial, il y a beaucoup à apprendre à chaque tour que vous faites dans un week-end. Et évidemment, quand il s’agit de faire la course et de se battre contre d’autres voitures, la course en elle-même est la situation d’apprentissage la plus importante. »

« Donc, de ce point de vue, Oscar est un peu désavantagé, mais en même temps, il y a beaucoup à apprendre en regardant les données de son coéquipier. Même pendant la course en Chine, j’étais avec Oscar et Lando, nous commentions, nous apprenions en regardant, donc on peut tirer des enseignements de n’importe quelle situation. »

Le patron de McLaren F1 peut-il en dire plus sur la manière avec laquelle Oscar Piastri a réagi à ce double « DNS » ? Etait-il abattu, résigné, inquiet, en colère… ?

« Ce début de saison a donné à Oscar l’occasion de tester où il en était dans sa maturité, sa force, sa capacité à affronter l’adversité. »

« Je dois dire que l’équipe est très impressionnée par la force dont fait preuve ce pilote, et qu’il transmet à l’équipe. Car lorsque vous voyez un pilote réagir de la sorte face à une deuxième course à laquelle il n’était pas en mesure de participer, cela devient une source de motivation extrême pour toute l’équipe. »

« Donc, tout le mérite en revient vraiment à Oscar, à son propre développement personnel, qui n’est pas seulement le développement d’un pilote devenant de plus en plus rapide, mais aussi d’une personne devenant de plus en plus mature et forte d’un point de vue mental. »

Au moins, Andrea Stella a tenu à rassurer sur l’entente entre les deux pilotes maison : les tensions de l’an dernier semblent bel et bien oubliées.

« Je dois dire aussi que Lando et Oscar collaborent cette saison, pour ainsi dire, plus que jamais auparavant. Leur cohésion en tant que coéquipiers ne cesse de se renforcer, ils continuent de partager des informations, ils essaient toujours de voir quels sont les apprentissages communs. Je pense donc qu’Oscar a tiré un certain bénéfice de ce qui s’est passé collectivement en tant qu’équipe. »

« En ce qui concerne la relation entre Oscar et Lando, j’y ai d’ailleurs réfléchi car je vois à quel point ils collaborent bien. Ces garçons ont traversé une quête pour un championnat du monde, le championnat du monde des pilotes, le rêve de leur vie, en étant en concurrence l’un avec l’autre, et maintenant ils continuent de faire preuve de ce niveau de respect mutuel. »

« C’est tout simplement leur nature profonde. »

« C’est aussi la raison pour laquelle ils pilotent pour McLaren, car la relation entre un pilote et une équipe ne fonctionnerait tout simplement pas si nous ne partagions pas les mêmes valeurs, le même état d’esprit, la même approche de la course. »

À entendre Stella, on comprend qu’il aimerait bien garder le même duo de pilotes pour de longues années, si rien ne change dans leur relation.

« Je suis donc personnellement très fier de Lando et d’Oscar pour la façon dont ils collaborent en ce moment. Comme je l’ai dit tout à l’heure, si nous n’avions pas vécu 2025, je dirais : "J’attends de voir une fois qu’ils deviendront rivaux pour le championnat", mais nous l’avons déjà vécu. Donc pour le moment, je suis simplement fier et heureux de ce qu’ils font pour McLaren et pour eux-mêmes. »