Stella : Norris aurait dû lâcher face à Verstappen en départ

Encore un doublé pour McLaren F1 en course à Miami, après celui réalisé samedi lors du Sprint F1.

Oscar Piastri a signé une 3e victoire de suite, ce qui lui permet de prendre un peu plus d’avance au championnat sur Lando Norris, qui avait toutefois repris un point à son équipier samedi.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe de Woking, revient sur la domination des MCL39 en course, ses deux pilotes semblant à nouveau sur une autre planète en termes de rythme de course.

"C’est une belle marge. Cela prouve que la voiture est très compétitive en ce moment," commente l’Italien interrogé sur l’écart creusé par Piastri et Norris sur Russell et les autres pilotes.

"On peut aussi dire bravo à Oscar et Lando pour avoir toujours bien exploité les performances dont nous disposons."

"Par temps chaud, notre rythme de course semble très élevé. Bravo à l’équipe qui a conçu, produit et livré cette voiture formidable."

"C’est un excellent résultat. Le total de points maximum pour Miami. On continue de progresser vers notre objectif et c’était une journée très positive."

McLaren n’a toutefois pas eu à gérer de batailles entre ses deux pilotes, Norris perdant des places face à Verstappen au départ. Norris aurait dû ralentir selon Stella.

"Avec le recul, il aurait été plus judicieux pour Lando de lever le pied et d’accepter qu’il aurait pu reprendre la tête plus tard dans la course, car la voiture était suffisamment rapide, mais c’est facile avec le recul."

"Concernant la restitution de la position, je pense que c’était la bonne chose à faire, car Lando, selon nous, était hors des limites de la piste et il faut rendre la position."

"C’est un peu de malchance, mais il faut se comporter de manière juste. Cela aurait pu entraîner une pénalité, donc c’était la bonne chose à faire."