Hamilton demande à Ferrari et Vasseur d’être ’moins susceptibles’

Lewis Hamilton a révélé avoir demandé à Fred Vasseur, directeur de l’équipe Ferrari, de se calmer lors d’une discussion d’après-course au Grand Prix de Miami.

Le septuple champion du monde Hamilton a lancé une série de piques virulentes à son équipe Ferrari par radio, dans un contexte de confusion au sujet des consignes d’équipe, avant de signer un nouveau résultat décevant lors du Grand Prix de Miami, dimanche.

Hamilton a terminé huitième derrière son coéquipier Charles Leclerc après que les deux hommes ont été invités à deux reprises à échanger leurs positions alors qu’ils tentaient – ​​sans succès – de rattraper la Mercedes de Kimi Antonelli pour la sixième place, alors que l’écurie italienne poursuivait son début de saison 2025 décevant.

Le Britannique a ressenti une frustration croissante envers Ferrari tout au long de la course. Il a d’abord été irrité par le temps qu’il a fallu à l’équipe pour dire à Leclerc, qui était en pneus durs, de le laisser passer, avant que la décision de Ferrari d’inverser à nouveau les positions en fin de course – malgré le fait que Hamilton chausse les mediums plus rapides – ne l’irrite.

"Fred est venu dans ma pièce," a révélé Hamilton. "J’ai juste posé ma main sur son épaule et je lui ai dit : ’Mec, calme-toi. Ne sois pas si susceptible’."

"J’aurais pu dire des choses bien pires à la radio. On entend des choses que d’autres ont dites par le passé, parfois avec sarcasme. Écoutez, il faut comprendre qu’on est sous une pression énorme dans la voiture."

"On n’entend jamais les messages les plus calmes dans le feu de l’action. Et oui, c’était bien de discuter. On s’est dit qu’on allait devoir digérer… "

Hamilton a dit à Ferrari de « faire une pause tant qu’on y est », alors qu’ils réfléchissaient à un échange de positions.

Il a également demandé avec sarcasme à Ferrari s’ils souhaitaient qu’il laisse passer Carlos Sainz (Williams) après avoir été informé de l’écart qui le séparait du pilote qu’il remplaçait.

Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires étaient simplement « sous le coup de l’émotion », Hamilton a répondu : "Ce n’était même pas de la colère. Ce n’était pas du genre à être aveuglé ou quoi que ce soit du genre."

"C’est du genre ’prenez une décision !’ Vous êtes assis sur la chaise, vous avez tout sous les yeux, prenez la décision, vite. C’est comme ça que j’étais, j’étais moi, on était en panique, on essayait de garder la voiture en piste. On calculait tout vite."

"Enfin, c’est sûr, je ne sais pas ce que vous allez écrire, ou si j’ai été irrespectueux ou quoi que ce soit, honnêtement, je ne me sens pas avoir été comme ça. Je suis sûr qu’il y a des sensibilités. Je ne suis pas susceptible. Et il faut éliminer toutes ces sensibilités au sein de l’équipe."

"Je me suis dit, allez les gars, je veux gagner des place. J’ai encore le feu sacré. Je sentais un peu de ça monter. Je ne vais pas m’excuser d’être un battant. Je ne vais pas m’excuser de vouloir encore le faire. Je sais que c’est le cas de tous les membres de l’équipe."

"Et je crois sincèrement qu’une fois que nous aurons résolu certains problèmes de la voiture, nous serons de retour dans la course avec les Mercedes et les Red Bull. Ça ne peut pas arriver assez vite."

"Nous essaierons quelque chose de différent pour la prochaine course. Nous continuerons à travailler sur les processus. J’ai hâte de pouvoir me battre pour un podium, ce serait bien."

A ses côtés, Vasseur a tenu à relativiser la situation, affirmant qu’il comprenait parfaitement la frustration d’Hamilton.

"J’ai eu une discussion avec Lewis et je comprends parfaitement sa frustration. Ce sont des champions, ils veulent gagner des courses. Nous leur demandons de laisser passer un pilote. Ce n’est pas facile. Ce n’est jamais facile. Et je n’ai vu aucune autre équipe faire cela. C’est pourquoi nous avons pris la responsabilité de le faire. Parce que c’est la politique de l’équipe. Nous courons d’abord pour Ferrari et, honnêtement, je pense que nous avons fait du bon travail en tant qu’équipe."

"On pourrait dire qu’il aurait été préférable de le faire un demi-tour avant ou un demi-tour après. Mais quand on est sur le muret des stands et qu’il faut déterminer si la voiture derrière est plus rapide que celle devant, juste à cause du DRS ou non, ce n’est pas une décision facile."

"C’est toujours beaucoup plus facile de le faire deux heures plus tard. On leur a demandé de le faire, et ils l’ont fait. Maintenant, la frustration au volant, je la comprends parfaitement. On a discuté et c’était beaucoup plus détendu."

"Ce n’est pas l’histoire du jour. On a fait 7e et 8e. Je serais bien plus enclin à expliquer pourquoi on a terminé une minute derrière McLaren que de ça."