Stella : La McLaren est ’plus rapide’ mais Norris la trouve ’moins prévisible’

McLaren F1 est-elle victime des mêmes problèmes que Red Bull avec sa monoplace ? C’est ce que sous-entend le directeur de l’équipe, Andrea Stella, qui explique que Lando Norris a atteint la limite de sa voiture quand il a percuté le mur, hier en qualifications en Arabie saoudite.

"Lando a été très compétitif ce week-end. A chaque séance, à chaque train de pneus, il a fait de bons tours" a déclaré Stella. "Mais je pense qu’en Q3, lorsque Lando essaie de gagner quelques millisecondes de plus, nous constatons que la voiture ne répond pas comme il l’aurait souhaité. C’est donc un comportement qui l’a surpris."

"La voiture a un peu sous-viré dans le virage 4 et s’est retrouvée sur le vibreur extérieur, qui ne pardonne pas. Ce qui se passe est un épisode qui découle d’une partie du travail que nous avons effectué sur la voiture. Cela a rendu la voiture plus rapide dans l’ensemble, mais cela a enlevé quelque chose à Lando en termes de prévisibilité une fois qu’il pousse la voiture à la limite."

L’Italien sous-entend que les pilotes doivent accepter d’être un peu plus lents s’il s’approchent trop de la limite, et que Norris est passé du mauvais côté de cette barrière : "Ces voitures sont si rapides, elles sont si exigeantes en termes d’adoption d’un style de conduite naturel."

"Nous entendons cela même de la part de [Lewis] Hamilton, sept fois champion du monde, et pourtant il parle de conduire la voiture de manière naturelle, parce que ces voitures sont trop rapides pour réfléchir. Soit vous obtenez ce que vous attendez de la voiture, soit vous serez lent, et Lando n’accepte pas d’être lent."

"Il est donc de notre responsabilité de nous assurer que nous lui donnons une voiture qui est à la hauteur de son talent, et d’essayer de corriger ce comportement, parce que nous voulons que Lando soit confiant et à l’aise dans sa capacité à pousser la voiture."

Le fait de s’élancer depuis la dixième place sera évidemment un défi pour Norris, qui va devoir remonter pendant que Max Verstappen et Oscar Piastri se battront à l’avant. Mais Stella pense que le Britannique et sa MCL39 ont encore l’opportunité de signer un bon résultat.

"Ce n’est pas la position dans laquelle nous voulons être dans une course où nous aurions pu partir de la première ligne. Mais en fait nous prenons cela comme une opportunité de montrer notre détermination, de montrer la force de notre point de vue, en termes d’état d’esprit."

"Et c’est en grande partie ce dont nous avons parlé dans le débriefing - après les qualifications - et aussi l’attitude sincère que tout le monde a apporté dans le débriefing et dans la préparation et le positionnement de l’équipe pour faire une bonne course."

"J’espère vraiment que nous serons en mesure de faire quelques tours en air libre demain, d’utiliser le rythme que nous avons vu vendredi, et ce week-end pourrait en fait être un week-end dont nous sortirons plus forts, renforcés, encore plus confiants, parce que nous voyons nos points forts, et je pense que cet aspect des qualifications est très épisodique."

"Nous devons simplement comprendre comment gérer le fait que, parfois, il n’est peut-être pas nécessaire d’aller jusqu’aux dernières millisecondes jusqu’à ce que nous rendions la voiture plus authentique en termes de repères et de retour d’information qu’elle donne aux pilotes. C’est la responsabilité de l’équipe à 100 %."