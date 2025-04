Stroll tacle les pilotes McLaren F1 en prenant un record peu enviable

Lance Stroll a affirmé que les pilotes McLaren seraient aussi parmi les pilotes les plus éliminés en Q1 en F1 s’ils se battaient avec la même voiture que lui.

Le Canadien est entré dans l’histoire de la F1 avec un record indésirable en étant le pilote ayant enregistré le plus grand nombre d’éliminations en Q1 depuis l’introduction de ce format en 2006, lorsqu’il a été éliminé des qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite dès la première phase hier.

En réalisant un temps au tour juste suffisant pour la 16e place sur la grille, le pilote Aston Martin a pris ce "record" à Kevin Magnussen, avec 75 sorties dès la Q1 en carrière.

"Oui, ma stat sur la Q1… c’est sympa... je l’ai entendue dans le haut-parleur sur le circuit, ça fait plaisir," répond Stroll avant de lancer une pique aux dépens de Lando Norris et d’Oscar Piastri.

"Eh bien, si les pilotes McLaren passent dix ans dans la Sauber, ils auront le plus de sorties en Q1. Cela dépend de la voiture."

"Avec des voitures rapides, on économise les pneus et on passe en Q3. Avec des voitures lentes, on roule à fond en Q1, vous pourriez avoir des millions de trains de pneus et la plupart du temps, si on a ce rythme, ça ne va pas s’améliorer. C’est comme ça."

Lorsqu’on dit à Stroll qu’Alonso a bien réussi à passer en Q2, il s’énerve encore plus !

"Nous n’avons pas vraiment eu le rythme nécessaire tout le week-end pour passer en Q1. Même Fernando le dit. Nous étions 18e et 19e tout le week-end, et maintenant nous sommes 16e."

"Je pense donc que c’était notre séance la plus compétitive du week-end. Il nous faut juste un peu plus de rythme. Je crois qu’en Q1 en 2024, j’ai réalisé une minute 28,2 secondes, et j’étais deuxième en Q1. Maintenant, j’ai réalisé une minute et 28,6 secondes et je suis 16e."

"Notre F1 n’a pas progressé. Tirez-en les conclusions que vous voulez."

Fernando Alonso fait écho à son équipier.

"En vérité, nous sommes peut-être la dernière équipe en Formule 1. Nous devons monter trois trains de pneus en Q1 pour tenter d’atteindre la Q2, et si par miracle nous y parvenons, nous n’aurons plus que des pneus usés par la suite."

"Nous devons trouver une solution à ce problème à l’usine, car l’équipe des stands n’en est plus capable. Je pense que nous sommes à court d’idées."