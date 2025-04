Mintzlaff, le PDG de Red Bull, se dit ’convaincu’ que Verstappen restera

Le PDG de Red Bull, la marque de boissons énergisantes, est « convaincu » que la marque ne s’apprête pas à perdre Max Verstappen au profit d’une écurie concurrente de Formule 1.

Alors que le paddock de Djeddah spécule sur la prochaine équipe du quadruple champion du monde, il est à noter que Verstappen lui-même a répondu « qu’il ne pensait pas à ces rumeurs » lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait un départ, sans le nier totalement.

"Nous sommes tous insatisfaits de la situation actuelle. Personne ne veut édulcorer les choses," a déclaré Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull, qui a pris ses fonctions après le décès de Dietrich Mateschitz, lors d’une rare visite dans le paddock.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Verstappen déclencherait une clause de sortie, il a insisté : "Non. Je suis convaincu qu’il poursuivra le long chemin parcouru avec Red Bull."

"Max continuera à piloter pour nous en 2026. D’une part, ce n’est pas sans raison qu’il a signé jusqu’à fin 2028, et d’autre part, il a récemment clarifié sa position."

Appelé que Verstappen a lui-même minimisé la probabilité d’un départ mais ne l’a pas exclu, Mintzlaff a répondu : "Max m’a dit un jour qu’il avait commencé sa carrière chez Red Bull et qu’il aimerait la terminer ici aussi. À ma connaissance, cela n’a pas changé."

"Nous avons énormément bénéficié de Max, le meilleur pilote du monde. Mais la vérité, c’est qu’il doit aussi beaucoup à Red Bull. Nous traversons actuellement une période difficile, bien sûr, mais je n’ai pas le sentiment que cela ait mis Max en doute."

"Tant que nous pourrons continuer à construire la meilleure voiture du monde, il nous soutiendra. C’est la seule façon pour nous de connaître à nouveau le succès. Et nous le ferons."

"Un partenariat à long terme signifie aussi rester soudés dans les moments difficiles."

Cependant, il est également possible que, comme Adrian Newey et d’autres membres clés de l’équipe qui ont quitté l’écurie, Verstappen se lasse tout simplement des turbulences politiques au sein de Red Bull Racing.

Les dirigeants Christian Horner et Helmut Marko, par exemple, ne s’entendraient plus du tout.

"J’ai une confiance totale en chacun de mes employés," a insisté Mintzlaff. "Cela vaut également pour notre équipe de direction. Helmut et Christian aspirent tous deux à une réussite maximale et sont déterminés à l’atteindre."

"Nous en avons rediscuté ces derniers jours. Il est clair que toute relation connaît des hauts et des bas, mais n’oublions pas qu’ils disputeront leur 400e course ensemble lors du prochain Grand Prix à Miami."

"C’est Helmut qui a engagé Christian en 2005. Ils ont une connexion profonde. Il est clair qu’avec toute la pression, les émotions et la passion, les sentiments peuvent parfois être exacerbés. Mais il faut ensuite s’asseoir et en discuter à huis clos. Et c’est ce que nous faisons."

Mintzlaff a aussi défendu la décision de rétrograder Lawson au bout de deux courses, et ce malgré sa brutalité qui a été vivement critiquée dans le paddock.

"Je comprends cela et je pense que c’est justifié. Néanmoins, c’était la bonne décision. La Formule 1 est un sport de haut niveau et ses performances n’étaient pas à la hauteur. Laisser Liam dans la voiture aurait été une erreur. Nous ne lui aurions pas rendu service face à la pression toujours croissante."

"Il a fini par comprendre et accepter cela. Nous sommes heureux de le retrouver chez Racing Bulls."