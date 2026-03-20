Stella a confiance en McLaren F1 pour rebondir face aux ’difficultés’

McLaren F1 vit un début de saison catastrophique, si l’on met en rapport les résultats de l’équipe avec le fait qu’elle défend actuellement les deux couronnes mondiales obtenues en 2025. La cinquième place lointaine de Lando Norris lors du Grand Prix d’Australie est le seul résultat que l’équipe ait enregistré.

Oscar Piastri avait abandonné avant le départ en Australie à cause d’une sortie de piste, et des problèmes techniques ont cloué les MCL40 au garage avant même le départ en Chine. Andrea Stella, le directeur du team, assure que l’équipe a les moyens de rebondir après avoir gravi les échelons ces dernières années.

"Je pense que ce que nous avons vécu chez McLaren depuis 2023 a été un excellent parcours pour développer une culture, un état d’esprit, ce que nous appelons en interne ’l’esprit de la gagne’" a déclaré Stella.

"C’est simplement une attitude positive qui nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans ce cas précis, il n’y avait pas grand-chose que nous pouvions contrôler, alors nous tirons tous les enseignements possibles et nous repartons au combat."

L’Italien rappelle que l’année dernière a déjà offert son lot de difficultés à McLaren, en dépit d’avoir remporté deux titres mondiaux. Des titres remportés malgré une énorme erreur stratégique au Qatar et une double disqualification à Las Vegas.

"Même en regardant l’année dernière, quand nous avons remporté le double championnat, nous disions, et je l’ai dit publiquement, mais nous l’avons certainement dit en interne, que la victoire ne s’était pas jouée à Abu Dhabi. La victoire s’est jouée au Qatar, et à Vegas, pour la manière dont nous avons résisté aux difficultés. C’est là que l’on devient vraiment un champion."

En 2023, McLaren était la dernière force du plateau à Bahreïn, et elle avait signé des podiums en milieu de saison grâce à des évolutions. Stella pense que la situation peut se reproduire : "Il y a une différence fondamentale avec 2023. La voiture que nous avons actuellement est une plateforme solide."

"Si on peut dire quelque chose, c’est qu’elle est légèrement sous-développée. Rien dans la voiture n’est défaillant sur le plan conceptuel ; elle a simplement besoin d’être développée davantage, en suivant les lignes directrices que nous avons tracées lors de la phase de lancement."

Enfin, McLaren n’a pas encore tiré le meilleur parti de son moteur Mercedes, qui est la référence mais a subi un grand nombre d’avaries et semble encore délicat à optimiser du côté des clients de la marque à l’étoile.

"Nous sommes dans une meilleure position qu’en Australie, donc je pense que nous sommes maintenant capables d’extraire plus de performance de l’unité de puissance. Il semble que nous ayons encore de la performance à débloquer, ce qui est positif pour améliorer nos chronos lors des prochains événements."