Williams F1 n’est ’pas encore au niveau’ pour réussir un changement de réglementation

James Vowles a affirmé que Williams F1 aura besoin de tout le temps libre de la pause d’avril pour parvenir à se relancer, après un début de saison calamiteux durant lequel l’équipe de Grove a été la neuvième force du plateau, à bonne distance du peloton.

La Formule 1 a confirmé que les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’auraient pas lieu en avril en raison du conflit en cours au Moyen-Orient. Des équipes comme Williams espèrent tirer le meilleur parti de ce temps passé à l’usine pour redresser la barre.

"Nous avons besoin de chaque heure de cette pause pour nous remettre d’aplomb d’ici notre retour à Miami" a déclaré le principal intéressé dans The Vowles Verdict. "Il est clair que nous n’avons pas commencé la saison là où nous le souhaitions."

"Cette période va donc nous servir à faire le point sur ce que nous pouvons réellement changer. Désormais, sans l’usure des courses, nous pouvons compter sur le fait que la production soit orientée vers la performance future. Une partie de cela pourrait arriver à Miami, une autre plus tard."

"Ce n’est un secret pour personne, nous sommes en surpoids. Là encore, les développements auront lieu durant cette période, en veillant à ce que nous soyons capables de réduire la masse de la voiture de manière judicieuse."

"D’ici là, nous aurons disputé trois Grands Prix, mais on n’a jamais assez de temps après l’événement pour passer en revue chaque minuscule donnée et comprendre ce que nous aurions dû faire avec le recul, ou quels programmes nous voulons lancer pour l’avenir. Cette pause nous offre le temps nécessaire pour cela."

"Les pilotes reviendront ici, au Royaume-Uni, et nous ferons tourner notre simulateur pratiquement tous les jours, autant que possible. Nous effectuerons également des entraînements aux arrêts au stand avec l’équipe technique ici le plus souvent possible. Il s’agira donc de voir ce que nous pouvons caser dans l’emploi du temps pour obtenir le meilleur rendement possible."

Williams occupe actuellement la neuvième place du classement des constructeurs avec deux points. L’écurie prend des mesures pour combattre le problème de poids de la voiture, mais comme Vowles l’a déjà expliqué, c’est un objectif délicat à atteindre dans l’environnement actuel du plafonnement des coûts.

"Comme je l’ai dit à Melbourne, il n’est pas compliqué de réduire le poids dans un monde où les dépenses sont libres. Mais ce n’est pas le cas, nous avons un plafond budgétaire, il faut donc synchroniser cela avec le moment où les composants arrivent en fin de vie, et avec l’introduction de nos évolutions plus tard dans la saison."

"C’est une complexité, mais c’est une bonne complexité. S’il y avait 20 kilos de trop, c’est bien plus que cela. Ce n’est pas seulement la masse effective, quand les gens calculent le chiffre, ils ne tiennent pas compte du centre de gravité et de la façon dont il change."

"Ils ne prennent pas en compte l’impact sur la récupération d’énergie, ou sur la vitesse minimale à la corde, qui est affectée par le poids. C’est un problème suffisamment important pour que nous ayons apporté des changements très sérieux à notre mode de fonctionnement et à notre façon de travailler, mais c’est réparable au cours de l’année."

Pour Vowles, cependant, la frustration vient du fait que Williams se trouve dans cette position car selon lui, c’est la preuve que l’équipe n’avait pas assez de solidité pour encaisser un changement de réglementation si poussé.

"Il est vraiment important de le noter, mais ce qui est frustrant pour moi, c’est que la réalité derrière tout cela montre que nous ne sommes pas encore au niveau requis pour un changement de réglementation aussi important."

"Ce n’est pas quelque chose qui est arrivé l’année dernière ; la voiture de l’an dernier était sous la limite de poids, et je sais que les règles ont changé, mais nos méthodes de travail ne sont pas suffisantes pour faire face à une telle ampleur de changement."

"D’une manière assez étrange, je suis très content car plus rien n’est caché dans l’entreprise. Tout est réparable, et nous ne sommes pas si loin d’y arriver. Mais le résultat actuel, c’est une voiture en surpoids que nous devons gérer en ce début de saison."