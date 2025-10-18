Soutien total à Vasseur : Elkann coupe court aux spéculations sur Horner

Le directeur de l’écurie Ferrari de Formule 1, Frédéric Vasseur, a reçu le soutien sans équivoque de la direction de l’entreprise après les rumeurs liant la Scuderia à une arrivée de Christian Horner.

John Elkann, président de Ferrari, a publié samedi une déclaration en soutien de Vasseur.

"Je tiens à exprimer notre entière confiance en notre directeur d’écurie, Fred Vasseur, et dans le travail qu’il accomplit avec tous nos collègues de la Scuderia Ferrari : les mécaniciens, les ingénieurs et les pilotes qui courent ce week-end à Austin," a déclaré Elkann dans son communiqué.

"Je tiens également à réaffirmer l’importance du travail d’équipe pour que chacun reste concentré sur le seul objectif qui compte : toujours donner le meilleur de nous-mêmes sur la piste."

Elkann a renouvelé le contrat de Vasseur en juillet dernier, trois semaines après que Red Bull a annoncé se séparer de Christian Horner. Plusieurs sources ont affirmé que Horner, qui a fait entrer Red Bull en F1 et l’a mené à plusieurs titres, était dans le viseur de Ferrari, avec des discussions exploratoires qui ont eu lieu récemment.

Lewis Hamilton avait déclaré jeudi que ces rumeurs perturbaient l’équipe et qu’il ne voyait aucune raison de remplacer Vasseur si peu de temps après la prolongation de son contrat.

"De toute évidence, l’équipe a clairement indiqué sa position concernant la prolongation du contrat de Fred. Fred, moi-même et toute l’équipe travaillons très dur pour l’avenir de l’équipe, donc ces rumeurs ne sont naturellement pas utiles," disait-il lors de la journée médias à Austin avant-hier.

"Je sais que tout le monde à l’usine travaille très dur, avec beaucoup de concentration, et ce genre de rumeurs peut parfois être source de distraction."

Horner a toutefois un grand désir de revenir en F1. Le PDG d’Aston Martin, Andy Cowell, et le directeur de Haas F1, Ayao Komatsu, ont confirmé à Singapour que le Britannique avait contacté les propriétaires, Lawrence Stroll et Gene Haas.