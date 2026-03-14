Septième après ’un très bon tour en Q3’, Gasly veut marquer ’de gros points’ en Chine

Pierre Gasly a encore signé une performance remarquable ce samedi en Chine, en se qualifiant septième entre les pilotes McLaren et les pilotes Red Bull. Avec son Alpine, le Français a réussi à se hisser juste derrière les top teams.

S’il comprend pourquoi sa monoplace a progressé depuis le Sprint, il est toutefois surpris de l’ampleur de cette avancée, mais cela lui permet de se relancer après un Sprint qui l’a frustré ce samedi matin.

"Il y a très clairement du positif, on peut voir l’écart qui s’est réduit avec les voitures devant, on a changé deux ou trois choses pour nous aider après le Sprint, et sur la partie moteur on a bien géré l’énergie. J’ai réussi à faire un très bon tour en Q3 et ça nous met en bonne position pour demain" a déclaré Gasly à Canal+.

"J’étais déçu parce que je me suis bien senti tout au long du week-end et je perds vite les pneus avant dans le Sprint, ça aurait pu se passer un peu différemment mais on avait la performance pour aller chercher Bearman. J’espère garder cette position demain pour avoir de l’air propre et économiser mes pneus."

Il espère capitaliser sur cette bonne qualification pour rester devant les Red Bull et tenter d’inscrire des points, alors que beaucoup d’équipes n’optimisent pas encore les performances de leur monoplace.

"Je vais essayer de leur donner du fil à retordre, ils vont être performants. On se bat avec eux, ça va être serré et ils sont moins performants qu’à Melbourne, donc il faut en profiter pour prendre des gros points ce début de saison."

"On sait qu’il y a un peu plus d’inconnues et donc un peu plus d’opportunités, forcément. On doit continuer notre travail qui est bon, on progresse séance après séance, il y a encore du boulot mais on doit voir le positif."

Franco Colapinto a signé le 12e temps, et l’Argentin était à cinq millièmes de seconde d’atteindre la Q3 : "Nous avons progressé. Je pense que nous savons où nous péchons, et j’avais de quoi trouver deux dixièmes. Quand on est si près de passer, c’est frustrant. Mais c’était une bonne séance de qualifications."

"Nous devons travailler pour demain et comprendre ce que nous devons améliorer. Nous serons plus compétitifs au Japon en termes de performances de la voiture."

"L’important, c’est que nous ayons compris pourquoi hier j’étais si loin derrière, si loin de Pierre. J’étais très inquiet. Comprendre cette baisse de performance m’a rassuré. Il y aura d’autres améliorations entre les voitures. Cela fait partie du processus d’adaptation aux nouvelles voitures."

"J’ai pleinement confiance en l’équipe, elle m’aide à comprendre des choses difficiles à expliquer. Nous travaillons bien ensemble, les ingénieurs et les pilotes, nous sommes sur la bonne voie."