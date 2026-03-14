Verstappen et Hadjar ’ne peuvent pas attaquer’ et tentent de ’survivre’ en Chine

Les mines n’étaient pas réjouies chez Red Bull après la qualification du Grand Prix de Chine, que Max Verstappen a terminée à la huitième place. Le quadruple champion du monde a passé le week-end à rencontrer des difficultés, et il avait décidé de tout changer après le Sprint.

Mais alors que les réglages ont été entièrement revus, la performance n’a pas été meilleure, et il s’est qualifié en quatrième ligne, derrière l’Alpine de Pierre Gasly. De quoi le frustrer et ne pas lui laisser beaucoup d’espoir.

"C’est pareil, on a changé toute la voiture et ça ne fait aucune différence. Je n’ai aucun équilibre, tour après tour on ne peut pas avoir de référence, la voiture est très difficile à piloter, incontrôlable. Ce n’est pas bon, chaque tour est de la survie" a déclaré Verstappen.

"C’est un peu dû au moteur, bien sûr, mais ce n’est pas le plus gros problème. Pour l’instant, c’est surtout la voiture elle-même qui nous fait perdre beaucoup de temps. De plus, je ne peux pas attaquer du tout, car la voiture ne me le permet tout simplement pas."

"C’est pour ça que je n’ai pas vraiment l’impression de contrôler la voiture. Ce n’est vraiment pas comme ça que ça devrait être. Mais on est là où on devrait être, et c’est sûrement là où on se battra demain."

Isack Hadjar n’est pas plus positif que son équipier au moment de faire le bilan d’une qualification qui était évidemment très décevante. Lui aussi a fait évoluer ses réglages, et lui non plus n’a constaté aucune amélioration particulière, même s’il s’est rapproché des meilleurs temps.

"Non, je ne sais pas pourquoi on a gagné une seconde parce qu’on est dans les mêmes temps. Je ne sais pas s’ils se sont loupés ou si les conditions changent, mais on a le même problème avec la voiture, on est plus lents partout" déplore le Français à Canal+.

Qualifié à un dixième de Verstappen, il tire au moins ce motif de satisfaction : "J’ai le meilleur pilote de la grille à côté de moi, c’est à lui que je me compare et je ne me suis pas senti à la ramasse face à lui. Mais c’est demain que ça compte, on verra."