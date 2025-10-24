Antonelli a ’changé d’approche’ après ’une longue réunion’ avec Mercedes F1

Andrea Kimi Antonelli a vécu une année de débutant particulièrement riche en émotions, avec des hauts et des bas, et même un contrat déjà signé pour la saison prochaine. Au fil des courses, le pilote Mercedes F1 a su rebondir et retrouver de la performance.

Cette progression s’est construite après une période plus difficile, au milieu de la saison, où les résultats tardaient à venir. Durant cette phase, il a su analyser ses problèmes en travaillant sur plusieurs aspects, mentalement, physiquement et sur le simulateur, pour retrouver toute sa confiance et sa vitesse.

"Je pense que beaucoup de choses ont changé dans mon approche" admet Antonelli. "Évidemment, j’ai eu une période très longue et très sombre pendant la saison européenne. Et je pense que, comme les résultats ne venaient pas, la frustration a commencé à prendre le dessus."

"J’ai fini par me rendre compte que je ne me concentrais plus vraiment sur l’objectif, sur les bases, ni sur le processus. Je me focalisais uniquement sur le résultat final. Mais comme ce résultat final ne venait jamais, la frustration prenait encore plus le dessus."

"Et après Monza, il y a eu un moment où j’ai eu une grande réunion avec l’équipe, et nous avons convenu que quelque chose devait changer. Mon approche est très différente depuis. Maintenant, je me concentre beaucoup plus sur la tâche elle-même : bien piloter, tout assembler. Je sais que si je fais bien cela, alors le résultat viendra de lui-même."

Les différences de performance entre les voitures sont si minimes cette année, avec des qualifications qui se jouent parfois au millième de seconde. Et c’est pour cela que tout doit être parfait sur un tour, comme l’explique l’Italien.

"Oui, c’est sûr. La position en piste, cette année, a été cruciale. Le premier tour aussi, il peut vraiment faire la différence selon où l’on se trouve. Si tu arrives à gagner quelques places au départ, il y a de très fortes chances que tu les conserves, simplement parce que l’air propre est très puissant et qu’il est bien plus facile de piloter dans de l’air propre."

"Donc je pense que les qualifications sont très importantes. Surtout cette année, avec des écarts aussi serrés, il est vraiment crucial de ne pas faire d’erreur, sinon on le paie très cher. Et c’est sûr qu’il y a encore du potentiel à aller chercher de mon côté en Q3."

"Je pense que c’est surtout une question de compréhension, de savoir comment tout assembler, notamment quand on arrive dans les dernières phases des qualifications. Si je parviens à faire ce déclic, alors ce sera une toute autre histoire."