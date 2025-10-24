Cardile explique en quoi Newey est ’intransigeant’ et ’déterminé’

Arrivé récemment chez Aston Martin F1, Enrico Cardile ne cache pas son admiration pour Adrian Newey, avec qui il collabore désormais sur le projet de la monoplace 2026. L’ingénieur italien décrit son nouveau collègue comme une véritable force créative, capable de réunir plusieurs domaines d’expertise à lui seul.

Le transfert de Newey de Red Bull à Aston Martin a largement fait parler de lui. Désormais directeur technique partenaire et actionnaire de l’écurie, il travaille main dans la main avec Cardile au sein du département technique. Installé dans un bureau voisin de celui du légendaire concepteur, Cardile raconte ce qu’il a pu observer depuis le début de leur collaboration.

"S’il faut retenir une chose, c’est à quel point il est intransigeant, à quel point il est déterminé à atteindre son objectif sans faire le moindre compromis, poussant tout, indépendamment du coût, vers la perfection" a déclaré Cardile dans le podcast Beyond the Grid.

"Mais c’est plus que cela, car lorsqu’il conçoit quelque chose, il a déjà en tête la manière d’y parvenir. Donc, si quelqu’un dans l’organisation a des difficultés à le réaliser, il apporte tout son soutien en fournissant tous les détails nécessaires pour concrétiser sa vision."

"Il est capable de travailler à un niveau très élevé, mais, lorsque c’est nécessaire, il peut aussi plonger profondément dans les détails pour en vérifier la faisabilité."

Avec un palmarès sans égal dans l’histoire du sport automobile, Newey impressionne aussi par la longévité et la constance de ses performances. Cardile souligne que cette expérience, forgée à une époque où les équipes étaient bien plus réduites et les ressources techniques limitées, explique en grande partie son génie.

"Adrian est un mélange de deux choses qui le rendent unique : d’un côté, c’est un ingénieur extrêmement brillant, un esprit exceptionnel ; de l’autre, c’est une personne dotée d’une très longue expérience."

"Une expérience acquise à une époque où les équipes de F1 étaient composées de très peu de personnes, et où la technologie disponible pour développer la voiture était bien moindre qu’aujourd’hui. Il a donc bâti sa carrière en s’adaptant sans cesse aux technologies disponibles, restant toujours à la pointe de leur utilisation pour le développement des voitures."

"Parler avec lui, c’est comme parler simultanément à une équipe complète de F1 moderne, au concepteur en chef, à l’expert en dynamique du véhicule, au responsable de l’aérodynamique. Tout cela réuni en une seule personne : on y trouve une multitude de compétences différentes. Ce qui est unique."