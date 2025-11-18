Sauber F1 présente une livrée ’drapeau à damier’ pour Las Vegas

Sauber F1 aura de nouveau une livrée spéciale à Las Vegas, comme Williams l’a présenté hier, et comme Alpine qui l’a révélée aujourd’hui. L’équipe de Hinwil arborera des motifs de drapeau à damier sur sa livrée teintée de noir et de vert fluo.

Sur le plan des objectifs, Nico Hülkenberg espère réussir à atteindre les points ce week-end, car il pense que la sixième place du championnat des constructeurs est encore possible à atteindre pour son team.

"Las Vegas est une course unique dans le calendrier : la ville, la course nocturne, l’énergie qui règne tout au long du week-end sont vraiment différentes, et rouler sur le Strip de Las Vegas est plutôt cool" a déclaré Hülkenberg.

"Le circuit est aussi un véritable défi, avec des températures très basses et de nombreux segments à grande vitesse. Nous avons récemment obtenu de bons résultats en terminant dans le top 10, et notre objectif est de continuer sur cette lancée. Le milieu du classement est très serré, donc chaque point compte."

Gabriel Bortoleto a pu se reposer après un week-end du Brésil particulièrement éprouvant, lors duquel il s’était crashé violemment, et après un abandon au premier tour de la course : "J’ai hâte de reprendre la piste. Le Brésil a été particulièrement difficile, mais j’en ai tiré des leçons, j’ai pu me reposer et je suis maintenant impatient de passer à autre chose."

"Las Vegas est un nouveau circuit à découvrir pour moi, et je suis curieux de voir comment tout cela va se passer, surtout la nuit avec les températures plus basses. Ce sera un défi différent, je veux donc m’assurer d’apprendre le circuit le plus rapidement possible et d’être dans les meilleures conditions pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité."

L’objectif sera donc d’oublier la déception et de relancer une bonne série de résultats pour les dernières manches de la saison : "Mon objectif est de passer un week-end solide, comme nous l’avons fait récemment, et de commencer cette dernière série de courses du bon pied."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, se félicite de la série de courses dans les points, mais s’attend à un week-end délicat dans la capitale mondiale du jeu : "Courir à Las Vegas signifie revenir sur un circuit urbain après plusieurs courses sur des tracés plus traditionnels."

"L’équipe a fait preuve d’une bonne régularité au cours des dernières manches, se classant à nouveau dans les points, et notre objectif est de maintenir ce niveau lors des trois dernières courses de la saison, alors que la bataille pour le championnat des constructeurs s’intensifie."

"Nous avons fait du bon travail en nous classant dans le top 10 avec une voiture à chacune des dernières courses, mais l’objectif doit être de continuer à nous améliorer et d’obtenir ces résultats avec les deux voitures lors d’une même épreuve."

"Il y a encore beaucoup d’opportunités à saisir pour nous, et Vegas a donné lieu à des courses passionnantes ces dernières années. Nous devons donc rester vigilants et nous préparer à tout ce qui pourrait nous arriver."