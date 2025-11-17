Williams F1 dévoile une livrée noire spéciale pour Las Vegas

Williams veut faire briller d’autres couleurs dans les rues de Las Vegas avec une livrée totalement inédite : une robe intégralement noire, soulignée d’accents arc-en-ciel, conçue pour refléter les lumières du Strip mais surtout pour célébrer Rovo, la solution d’intelligence artificielle développée par Atlassian, partenaire-titre de l’équipe depuis mars 2025.

Cette livrée spéciale fait partie d’un ensemble d’activations technologiques prévues avec les partenaires de l’écurie tout au long de la semaine du Grand Prix. Pour Williams, il s’agit aussi d’un moyen de continuer à mettre en valeur un partenariat dont l’impact s’est déjà fait sentir en interne, tant en termes de méthodologie que de performance.

Développée pour s’intégrer dans l’atmosphère nocturne de Las Vegas, cette livrée noire est un hommage direct à Rovo, présenté comme le coéquipier IA d’Atlassian. Au cœur de l’Atlassian System of Work, l’outil permet de connecter personnes, données et workflows tout en accélérant la prise de décision et l’exécution dans un environnement où chaque détail peut générer du temps au tour.

Depuis le début du partenariat, Williams s’appuie sur Rovo pour transformer en profondeur son mode de fonctionnement, optimiser ses processus, améliorer la priorisation et réduire les silos internes dans une quête constante d’efficacité.

James Vowles, directeur d’équipe, souligne l’importance de cette collaboration : "Cette livrée est la dernière célébration de notre travail avec Atlassian, qui nous aide à accélérer notre transformation technologique et à remettre Williams à la pointe. Il n’y avait pas d’endroit plus iconique pour la dévoiler que Las Vegas, l’une des villes les plus tournées vers la technologie au monde."

Cette création n’est pas la première livrée spéciale issue de la collaboration entre Williams et Atlassian en 2025. La première, dévoilée lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, rendait hommage à la saison 2002 de l’écurie. Le week-end avait d’ailleurs été couronné par le premier podium en Sprint de l’histoire de Williams, décroché par Carlos Sainz, ainsi que par le deuxième podium de la saison.

Pour Sorin Cheran, Chief Information and Analytics Officer de l’équipe, le rôle de Rovo est déterminant dans une saison aussi intense.

"En plein milieu d’une saison très chargée, nous devons trouver des solutions et progresser rapidement. Rovo nous permet de rechercher efficacement fichiers, données et informations au sein de notre système Atlassian, ce qui nous aide à évoluer plus vite et à aller chercher ce temps au tour si précieux. C’est indispensable si nous voulons atteindre notre objectif : revenir aux avant-postes et remporter plusieurs titres mondiaux."