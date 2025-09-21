Mekies salue la ’leçon de pilotage’ de Verstappen mais ne croit pas encore au titre

Red Bull a signé son meilleur résultat d’ensemble de l’année avec la victoire de Max Verstappen et la sixième place de Yuki Tsunoda. Les 33 points inscrits ce dimanche sont le plus gros total pour le team en 2025, et cela satisfait évidemment Laurent Mekies, le directeur de l’équipe.

"Cette victoire a commencé hier avec une performance magistrale de Max lors des qualifications. Les McLaren étaient très rapides vendredi et samedi matin. Max a livré une véritable leçon de pilotage lors des qualifs, creusant un écart considérable dans des conditions extrêmement difficiles, avec des vents soufflant à 60 km/h" a déclaré le Français.

"Aujourd’hui, il était difficile d’estimer quel serait le rythme de course, personne n’avait vraiment fait de longs runs vendredi, car on avait gardé les pneus mediums et durs pour la course, et il avait simplement le rythme pour s’échapper tour après tour."

"Max a réalisé un nouveau Grand Chelem, en pole position, en tête du début à la fin et signant le meilleur tour. Cette victoire, nous la devons à tous ceux qui, à Milton Keynes, ont travaillé d’arrache-pied pour rendre la voiture plus rapide."

"Il n’y a pas de solution miracle, mais personne n’a jamais abandonné cette saison en cherchant à comprendre pourquoi nous n’atteignions pas le niveau souhaité. Petit à petit, le travail accompli par Max et Yuki avec toute l’équipe a porté ses fruits et, au moins ici et à Monza, nous sommes revenus dans la course."

La bonne forme de la RB21 était inattendue, mais Mekies tempère cela en rappelant que comme Monza, Bakou est un circuit très particulier et qui n’est pas représentatif de ce qui attend les équipes lors des sept week-ends restants cette saison.

"Après Monza, nous savions que ce circuit était tellement spécifique qu’il était difficile de savoir dans quelle mesure nous pourrions progresser sur un circuit comme celui-ci. C’est donc un bon retour d’information pour tous ceux qui ont travaillé pour rendre la RB21 plus rapide."

"Nous savons que Bakou est également très spécifique, avec uniquement des virages à faible vitesse, mais il s’agit certainement de deux circuits consécutifs où nous avons au moins eu le rythme nécessaire pour nous battre pour la meilleure position possible. Ce résultat combiné au rythme de Yuki, c’est positif pour la suite du championnat."

"Yuki a d’ailleurs fait une très bonne course, en maintenant la McLaren et la Ferrari derrière lui. Il avait besoin d’un week-end sans encombre et il a très bien performé en marquant des points importants pour l’équipe, ce qui est son meilleur résultat de la saison."

Et de confirmer qu’il ne sait pas à quel point Red Bull pourra conserver cette dynamique lors des prochaines courses : "On n’a pas cette réponse aujourd’hui. On n’oublie pas qu’il n’y avait que des virages lents ici, on n’oublie pas qu’on va aller à Singapour, sur un circuit qui n’a jamais réussi à l’équipe."

"Je crois que c’est le seul circuit sur lequel Red Bull Racing n’a jamais gagné. Et on va se retrouver toute la fin de saison sur des circuits qui enchaînent des virages lents et des virages rapides, un type de circuit sur lequel McLaren excelle."

"C’était encore le cas à Zandvoort, ils avaient un gros avantage sur nous. Ce qui est plus important, c’est d’apprendre quelles sont nos limitations, comment on arrive à les débloquer et comment on peut se projeter par rapport à ça."

"Nous ne négligeons aucun détail dans cette campagne 2025. Nous nous battons pour en apprendre toujours plus, pour mieux comprendre, car même si les règlements de 2026 sont complètement différents, nous pouvons toujours tirer beaucoup de cette saison."

A noter que la statistique sur les victoires n’est pas bonne, puisque Sebastian Vettel a remporté la course de Singapour en 2011, 2012 et 2013. Et même dans l’ère moderne, l’équipe de Milton Keynes s’est imposée sur le circuit de Marina Bay en 2022 avec Sergio Pérez. En revanche, c’est bien un des rares circuits qui résiste à Max Verstappen.

En attendant, le patron de l’équipe refuse de penser au titre mondial des pilotes, car cela lui semble encore hypothétique : "Nous prenons les courses les unes après les autres ! Nous n’allons pas abandonner en tout cas même s’il faut encore quelques faux pas du côté de McLaren pour être vraiment dans la lutte."

Ancien directeur de Racing Bulls, le Français a aussi un mot pour son ancienne équipe, qui a terminé cinquième avec Liam Lawson et dixième avec Isack Hadjar : "C’est une très bonne journée pour Red Bull d’avoir les quatre voitures dans les points."

"C’est fantastique pour Racing Bulls, Liam a connu une saison très difficile mais tout le monde y a cru. Et le voir troisième en qualifs hier, puis se battre avec les McLaren, les Ferrari et Red Bull, c’était génial. C’est un super résultat pour le groupe, et tout le monde continue à travailler."

Après deux victoires qu’il n’a pas voulu célébrer sur le podium, Laurent Mekies confirme qu’il n’y montera pas non plus lors des prochains succès : "Non, on envoie sur le podium les gens qui font réellement le travail, et il y a une longue liste. Il y a 1500 personnes qui sont celles qui trouvent le temps au tour à l’usine et en piste."