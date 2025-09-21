Avec Bortoleto, Sauber F1 termine à la porte des points à Bakou
Hulkenberg termine lui 16e et frustré
Sauber n’a pas marqué de points lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Gabriel Bortoleto terminant juste en dehors du top 10, en 11e position, et Nico Hulkenberg terminant la course en 16e position.
Ce fut une conclusion discrète à un week-end frustrant pour l’équipe, les deux pilotes ayant pris part à des batailles sur la piste lors d’une journée riche en action, mais qui n’a finalement pas suffi à bouleverser le classement.
"Ce fut une course intense, toujours à proximité d’autres voitures et très près des murs à tout moment," analyse le Brésilien ce soir.
"Je pense que nous avons donné tout ce que nous avions aujourd’hui, la 11e place étant le maximum que nous pouvions atteindre : ce fut un week-end un peu difficile pour nous dans l’ensemble, et je ne pense pas que nous aurions eu assez de rythme pour nous battre plus haut dans le classement."
"Nous avons néanmoins continué à pousser, nous avons réussi à tirer le maximum de ce que nous avions et nous avons tiré des enseignements importants. Certains week-ends, on peut se battre, d’autres moins, mais c’est ça la course. Nous allons maintenant nous concentrer sur Singapour dans deux semaines."
Pour Nico Hulkenberg, "c’était l’une de ces courses où rien ne s’est passé comme prévu !"
"J’avais toujours l’impression d’être du mauvais côté du timing, perdant du temps ici et là. Le moment fort a sans aucun doute été le redémarrage : j’ai réussi un beau double dépassement dans le virage 3, ce qui était gratifiant. Mais après cela, je suis resté coincé derrière Franco [Colapinto] et Lance [Stroll] pendant la majeure partie du premier relais. Nous avons perdu beaucoup de temps à ce moment-là, et cela a vraiment été le moment décisif. "
"Le rythme était bon à la fin, mais à ce moment-là, la course nous avait déjà échappé : les qualifications et les premiers tours nous avaient laissé trop de retard à rattraper. Il n’y avait pas beaucoup de variables ou d’opportunités pour bouleverser le classement aujourd’hui. Ce n’était pas notre week-end le plus réussi, mais nous allons tirer les leçons de cette expérience et nous concentrer sur une meilleure exécution la prochaine fois."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Sauber - Stake F1 Team
- Avec Bortoleto, Sauber F1 termine à la porte des points à Bakou
- Sauber F1 : un ’résultat correct’ pour Bortoleto, une ’séance décevante’ pour Hülkenberg
- Sauber F1 : Wheatley compare Bortoleto à Verstappen
- Un ’vendredi classique’ pour Bortoleto et Hülkenberg à Bakou
- Les deux pilotes Sauber F1 visent les points sur le ’difficile’ circuit de Bakou