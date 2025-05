Sainz : Williams F1 n’est ’pas candidate à la Q3’ pour l’instant

Carlos Sainz aurait aimé faire mieux que la 14e place qu’était la sienne ce vendredi à Barcelone. Le pilote Williams F1 admet que l’équipe est en difficulté pour le moment devant son public et il craint de ne pas pouvoir viser un top 10 en qualifications.

"C’était difficile, comme on l’imaginait en voyant les virages du circuit, car c’est exactement ceux dans lesquels on est en difficulté. J’ai compris cela dès les EL1, on a fait des changements de réglages pour les EL2 mais on n’a pas réussi à trouver autant de temps au tour que prévu et nous sommes en fond de peloton" a déclaré Sainz.

"On doit trouver comment faire davantage de progrès car pour le moment, il ne semble pas qu’on soit candidats à la Q3. Même si nous prenons une bonne direction dans les réglages, on ne verra pas les performances de Miami et Imola, on est à une seconde à chaque tour que l’on fait."

Alex Albon est très déçu de sa première journée, et il s’inquiète d’un week-end difficile à venir pour Williams en Espagne : "C’était piégeux, je savais qu’on serait en difficulté ce week-end, j’espérais que ce ne soit pas aussi mauvais que c’est."

"Je n’ai fait qu’une séance aujourd’hui donc j’ai du temps à rattraper. La voiture est meilleure que l’an dernier, juste pas assez bonne pour le moment. On peut faire des changements, la voiture n’est pas parfait et je peux trouver davantage de performance aussi. On verra, mais pour l’instant il semble que ce sera un week-end difficile."

En revanche, la directive technique ne posait aucun problème, et Albon sous-entend même que l’équipe aurait été meilleure grâce à celle-ci : "Je pense qu’on n’a jamais prévu que ça changerait, la voiture se comporte de la même façon, malheureusement c’est juste la piste. Il fait très chaud, et la piste avec ces températures annule la directive technique !"

Victor Martins était lui au volant de la voiture du Thaïlandais lors des EL1. Le Français a apprécié cette première séance officielle en F1 : "C’était une expérience incroyable de piloter la voiture d’Alex ce week-end, et je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe pour cette opportunité !"

"La voiture est très puissante et génère beaucoup de force G, mais je me sentais vraiment à l’aise dedans. Il fallait que je reste concentré, car l’équipe avait beaucoup d’ambitions pour cette séance, et je pense que la première séance d’essais libres a été productive pour nous."

"Piloter aux côtés des pilotes que j’ai vus grandir était vraiment spécial et j’ai savouré chaque tour !"