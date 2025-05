Racing Bulls : une voiture ’différente’ mais tout aussi ’compétitive’

Liam Lawson n’est pas inquiet au terme de la première journée d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Le pilote Racing Bulls a terminé sixième de la deuxième séance et il espère gagner encore en performance avant les qualifications.

"C’est une journée positive et un bon début de week-end. Nous disposons d’une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer, mais c’est évidemment demain après-midi que tout se jouera. Nous allons continuer à travailler pour améliorer la voiture" a déclaré Lawson, qui a ressenti les effets de la directive technique sur la VCARB 02.

"Nous étions tous un peu plus loin au début des EL1 à cause du nouvel aileron avant, mais nous continuerons à rechercher l’équilibre. Je pouvais clairement sentir la différence dans la voiture et nous sommes dans une bonne position pour le moment, mais évidemment nous attendons de chaque équipe qu’elle s’améliore."

Isack Hadjar n’a constaté aucun problème au volant et veut juste continuer son week-end en progressant après avoir terminé huitième de cette première journée : "A l’approche du week-end, j’ai encore confiance en la voiture. Nous avons eu du travail à faire aujourd’hui."

"Et même si nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de l’équilibre, c’est toujours délicat sur ce circuit avec des températures de piste élevées. Nous sommes optimistes et pensons pouvoir apporter les changements nécessaires pour être compétitifs demain. Ce sera serré avec les autres équipes du milieu de peloton, mais tout reste à faire."