Une journée ’plus positive que prévu’ pour Leclerc, une SF-25 ’pas bonne’ pour Hamilton

Charles Leclerc a terminé dans le top 5 de la première journée du Grand Prix d’Espagne, et le pilote Ferrari se félicite d’un rythme meilleur que prévu, même s’il a souffert de la chaleur sur une piste qui frôlait les 50 degrés tout au long de ce vendredi.

"Il fait très chaud en piste, ce qui complique un peu les choses, l’adhérence n’étant pas aussi bonne que nous l’aurions souhaité. Cependant, la journée a été plus positive que prévu : la voiture est plus performante et j’espère que nous en débloquerons davantage avant les qualifications de demain" a déclaré Leclerc.

"Il nous reste encore beaucoup de travail, mais nous ne semblons pas très loin du but. Nous allons donc nous concentrer sur quelques points clés ce soir pour en tirer le meilleur parti."

Le Monégasque rejoint l’avis des autres pilotes et assure que la directive technique sur les ailerons avant ne change rien : "On s’adapte très vite, on a tous les outils dans la voiture pour simuler quelque chose de similaire et toutes les équipes l’ont, donc pas grand chose."

Lewis Hamilton a signé le 11e chrono et n’a pas connu son meilleur vendredi, déplorant une monoplace difficile à piloter et un manque de rythme de la part de sa voiture. Le Britannique semble encore frustré au volant de la SF-25.

"La journée n’était pas amusante, ce n’était pas une bonne journée, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la grille, avec un comportement de voiture confus et des performances mitigées" a déclaré Hamilton, qui a dit à la radio que sa voiture était "inconduisible".

"De notre côté, nous avons apporté des modifications lors des EL2 qui nous donneront une direction à suivre cette nuit. Nous nous concentrerons alors sur l’analyse des données et les améliorations pour demain."

Le septuple champion du monde assure qu’il garde l’espoir auprès de son team : "Je dirais que je motive l’équipe en ce moment. Il faut garder la tête baissée, continuer à travailler et ne pas abandonner. Nous continuons à aller de l’avant, à pousser, à nous concentrer sur la résolution des problèmes, ce que nous allons essayer de faire."

"C’est vrai que le vendredi, vous espérez une bonne journée, et ça ne se passe pas bien. Mais ensuite vous avez un week-end à Monaco où tout à coup la voiture se sent bien et je pensais honnêtement que la voiture allait être bonne aujourd’hui."

"Ce n’était pas trop mal en EL1, mais les EL2 étaient bien pires. Naturellement, c’est frustrant pour tout le monde. Nous avons eu un problème qui nous a fait perdre de l’appui, donc j’espère qu’avec un correctif pour demain, nous serons dans une meilleure position."

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a réagi aux commentaires de son pilote sur les difficultés à piloter la SF-25 : "Les commentaires étaient un peu extrêmes à la radio aujourd’hui, mais il a aussi fait un bon dernier relais avec les tendres et un temps au tour similaire."

"Cela signifie que la voiture n’était pas si horrible que ce qu’il a dit à la radio. Mais encore une fois, les commentaires qu’ils font quand ils sont dans la voiture pour moi, ce n’est pas un drame. Tant qu’ils sont de retour sur la piste et que nous avons un débriefing constructif, c’est le plus important."