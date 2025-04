Sainz provoque la FIA avec un juron après sa sanction stupide au Japon

Carlos Sainz risque une sanction similaire à celle de Max Verstappen pour avoir proféré un juron lors de la conférence de presse de la FIA avant le Grand Prix de Bahreïn.

Pour le deuxième incident seulement où un pilote jure lors d’une conférence de presse officielle depuis les propos de Verstappen lors du Grand Prix de Singapour l’an dernier, Sainz a dit « shit happens » en répondant à une question.

"Je ne sais pas si je vais encore recevoir une amende pour avoir dit ça, mais ’shit happens’," a lancé Sainz.

En traduction directe en français, l’expression n’est pas grossière : ’ce sont des choses qui arrivent’ mais en anglais cela l’est : ’la merde, ça arrive’ en littéral.

Sainz toutefois joué la provocations avec la FIA parce qu’il a aussi tenu des propos grossiers alors qu’il répondait à une question sur son amende de 20 000 € – dont la moitié avec sursis – pour avoir été en retard à l’hymne national à Suzuka avant le Grand Prix du Japon.

Le pilote Williams n’a eu que cinq secondes de retard pour l’hymne suite à un problème d’estomac nécessitant un traitement, comme l’a confirmé le médecin de la FIA.

"Je suis un fervent défenseur de la ponctualité, du gentleman et de la ponctualité, surtout pour l’hymne national, en présence de toutes les autorités. J’ai donc été le premier à lever la main et à dire : ’Je suis en retard, désolé’. En même temps, j’avais juste cinq secondes de retard. Avoir cinq secondes de retard et devoir payer 10 000 €... pour moi c’est hors de question que nous devions payer ces amendes."

"C’est la merde. C’est comme ça parfois. C’est 10 000 €. Pour cinq secondes, c’est décevant et j’espère que quelqu’un me dira où vont ces 10 000 € et qu’il dira :’ OK, au moins, ils ont été reversés à une bonne cause’. J’ai hâte de voir où ils vont."

L’instance dirigeante du sport automobile a adopté une position stricte concernant les jurons des pilotes lors des événements officiels, dans le cadre d’une initiative du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, visant à éliminer l’usage d’un langage grossier.

Verstappen a été condamné à des travaux d’intérêt général au Rwanda pour avoir proféré des jurons à Singapour, tandis que Charles Leclerc a été condamné à une amende de 10 000 €, dont la moitié avec sursis, pour avoir proféré des jurons par inadvertance lors d’une conférence de presse à Mexico. Il s’est immédiatement excusé, ce qui a été reconnu par la FIA.