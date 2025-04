Alonso réagit aux mesures d’urgence prises par Pirelli F1

Fernando Alonso a tenu à réagir aux conséquences de la course ennuyeuse à un arrêt du Grand Prix du Japon, avec l’annonce de Pirelli et de la Formule 1 de vouloir provoquer plus d’arrêts en course avec une sélection de pneus plus tendres lors de prochains Grands Prix.

Lors de l’annonce faite hier, Pirelli a annoncé vouloir être proactif pour contribuer au spectacle.

"La Formule 1 a toujours été comme ça. Parfois, on regarde une course de 1986 et il y a un arrêt, et c’est magnifique à voir. Et peut-être que les deux premières voitures sont à 45 secondes de la troisième."

"Maintenant, nous cherchons constamment à multiplier les dépassements, les arrêts aux stands, à rapprocher les équipes. Et il y a d’autres belles catégories à explorer et à suivre. C’est la Formule 1 et il faut l’aimer telle qu’elle est."

L’énorme médiatisation de la F1 est un handicap selon lui.

"Je pense que moins de médias serait ma solution. Honnêtement, ce n’est pas votre faute. C’est juste le nombre de conférences de presse que nous donnons ; les forums de fans, de nouvelles questions après les EL2, des comptes rendus de notre équipe sur les réseaux sociaux, puis des qualifications et de la course. Quand on multiplie tout ça par 20 pilotes plus les directeurs d’équipe, je trouve qu’on parle trop."