Sainz : Norris va maîtriser ses problèmes et reprendre confiance

Lando Norris a reçu le soutien de son ancien coéquipier chez McLaren, Carlos Sainz, qui s’attend à ce que le Britannique se remette de sa dernière erreur.

Norris s’est crashé dans le premier secteur lors de son premier tour rapide lors de la dernière partie des qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite, le laissant 10e sur la grille et le condamnant à une remontée le dimanche, sans chance de pouvoir viser la victoire avec Max Verstappen et Oscar Piastri s’assurant les première et deuxième places sur la grille.

Norris a commis plusieurs erreurs lors des derniers Grands Prix et s’est plaint de ne pas se sentir à l’aise au volant de la MCL39, mais son coéquipier de 2019 et 2020 s’attend à ce qu’il retrouve confiance.

"Oui, je pense que Lando va maîtriser ses problèmes."

"Il est toujours bien placé au championnat, et nous savons, depuis le Brésil de l’an dernier, à quel point les qualifications peuvent changer en course. Tout peut changer, et cela pourrait bien changer pour lui, ce n’est que la cinquième course."

"Il traverse peut-être un processus similaire au mien pour découvrir sa voiture. La McLaren semble clairement avoir beaucoup de train avant en milieu de virage et cela rend l’arrière très nerveux."

"Et si vous n’avez pas la confiance nécessaire pour engager la voiture, c’est la raison de ses soucis pour moi. C’est la seule voiture qui fait fort en milieu de virage, pour être honnête, comparée aux autres."

Le pilote Williams s’attend à ce que Norris revienne au sommet grâce à son talent, mais il a souligné que l’adaptation à une voiture qui se comporte différemment de sa devancière prend du temps.

"S’il a piloté une voiture très différente de celle-ci par le passé, il a probablement pris des habitudes de pilotage qui ne lui conviennent pas."

"S’il se concentre, avec son talent et qu’il travaille sur ses forces et ses faiblesses, dans ce sport, il y arrivera. Il n’y a plus de secrets, les ingénieurs ont tout et savent tout de vous."

"Et s’il est bien aidé, il reviendra là où il doit être. Je le soutiens donc pour revenir à son meilleur niveau."